Dominique Filion op een én twee: ‘Beetje een kwestie van smaak’

Op de Subtopwedstrijd in Den Dungen was Dominique Filion de grote winnares. In het ZZ-Zwaar reed ze Winters Diego (v. Flemmingh) naar de winnende score van 72,07% wat ook met grote afstand de hoogste dagscore betekende. Daarnaast reed ze de KWPN-hengst Winters Four Legends KS (v. Wynton) met 68,93% naar de tweede plaats.

De Flemmingh-zoon Diego scoort vooral op zijn galop. De pirouette naar rechts werd beloond met een negen en de losse wissels en series waren goed voor achten. “In galop vliegt hij echt door de lucht”, vertelt Dominique Filion lachend. “Hij kan super uitstrekken in draf maar de verzamelde draf kan nog wat gedragener. Daarin valt nog winst te behalen.”

Normaal nooit kijkerig

In de proef van Four Legends slopen een paar foutjes. “Zo lang als ik hem rijd is hij nog nooit kijkerig geweest maar ineens zag hij wat aan de lange zijde waar de kantine vlak langs de baan ligt. Hij schrok zich dood en dat had ik totaal niet verwacht. Daardoor kregen we twee rommeltjes aan die kant. Normaal zetten we in de uitgestrekte galop het gas er op maar langs die kant besloot ik eerst maar even rustig te beginnen. En verder wilde ik het aangalopperen vanuit stap mooi voorbereiden maar toen dacht Four Legends dat hij moest afwenden en was de overgang ruim voorbij de letter.”

Puntenverschil

In beide proeven kreeg Filion te maken met een behoorlijk puntenverschil, bij Diego 5,5 procent en bij Four Legends 5 procent. “Eigenlijk wil ik nooit klagen over verschillen maar ik vind eerlijk gezegd dat er nu wel wat te zeuren valt. De meeste ruiters zijn geneigd om de hoogste punten te geloven maar daar ben ik best realistisch in. Mijn beide paarden liepen echt heel goed en we hadden tot nu toe steeds hoge scores. Dan denk ik wel dat je kan zien dat de scores van de jury die zo laag puntte niet helemaal reëel zijn. Het is jammer maar het positieve aan dit verschil is dat het bij iedereen zo was.”

Concurrentie opzoeken

Ondanks haar teleurstelling over het verschil in de jurering is Filion heel blij met de prestaties van haar paarden. “Ze liepen allebei hartstikke goed. Het is een beetje een kwestie van smaak welke wint. Nu won Diego en vorige keer was het andersom”, zegt Filion die binnenkort met beide paarden de overstap maakt naar de Prix St. Georges. “Het was met beide nog groen en zo kon ik in alle rust nog even in het ZZ-Zwaar starten. Nu denk ik dat het tijd is om de overstap te maken, het wat moeilijker te maken en meer de concurrentie op te zoeken.”

Tweede proef voor De Vries

Filion reed alleen de eerste proef ZZ-Zwaar en daarvan profiteerde Marielle de Vries – Behrens. Zij werd met Hippo’s Eternity’s Elayaz (v. San Remo) derde in de eerste proef (62,93%) en mocht in de tweede proef als winnares naar voren komen (60,86%). Kelly van der Heijden en Evita Khan (v. Zjenges Khan) noteerden de tweede score van 60,36%.

Soederhuizen wint PSG

In de Prix St. Georges zette Barbara Soederhuizen de hoogste score neer. Zij reed Eclips (v. Apache) naar 62,06. Fiona van Es en Donna (v. Riverman) volgden met 61,54% op de tweede plek.

Uitslag

