Dominique Filion scoort felbegeerd ticket: ‘Ik wil zó graag naar Jumping Amsterdam’

In de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd vandaag in Utrecht viel een startbewijs te verdienen voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam en een sterke groep ging de strijd aan om dat felbegeerde ticket. Met de fraaie score van 72,426% waren Dominique Filion en de zevenjarige merrie Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) de beste. Dat bekent dat zij verzekerd zijn van een startplek begin volgend jaar op het concours in de hoofdstad.

“Ik had alle selecties voor Jumping Amsterdam opgegeven want ik wil daar zó graag rijden. Maar nu hebben we de eerste selectie gewoon gewonnen. En dat in een mega goede groep. Ik ben echt heel blij!”, jubelt Dominique Filion.

Echt verschrikkelijk

Met rijden heeft Filion geen last van zenuwen maar het wachten op de einduitslag bezorgde haar wel de kriebels. “We reden al best vroeg in de groep en al die tijd wachten was echt verschrikkelijk”, vervolgt ze lachend. “Toen zag ik ook nog heel wat goede combinaties voorbij komen en werd ik echt heel zenuwachtig.”

Niet zo verkeerd

Met Frida komt Filion sinds kort uit Prix St. Georges. “Ze komt echt van ver en er moet nog van alles beter. Maar de proef vandaag was helemaal niet zo verkeerd, eigenlijk best goed”, zegt Filion die een heleboel 7,5-en, 8-en en negens op haar haar protocol zag verschijnen. Het laagste cijfer was een 6, voor de serie om de drie. “Misschien had ik Frida iets terug moeten rijden maar ze galoppeerde zo mooi naar voren en ik wilde er eigenlijk niks meer aan doen. Toen kregen we in de laatste wissel een storing. En verder was het afgroeten niet zo mooi. Frida was er een beetje klaar mee en stond niet gesloten halt. Dat kan ik makkelijk verbeteren.”

Vloeiend en harmonieus

“Je kan overal wat van zeggen en het kan nog rechter en meer verzameld. Frida is gewoon nog een beetje groenig. Maar het ziet er denk ik wel heel vloeiend en harmonieus uit. Ik denk dat we daar op scoren. Ze is een soort ballerina met een mooi silhouet en ik ben super blij dat mijn zachtaardige manier van rijden gewaardeerd wordt.”

Ook Jeanine Nieuwenhuis boven de 70%

Met 71,544% zette ook Jeanine Nieuwenhuis een 70%-plusscore neer. Zij werd met Great Lady TC (v. Bretton Woods) tweede. Gerdine Maree en Holiday (v. Dream Boy) volgden met 69,926% als derde. Dinja van Liere zette met de KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game) de vierde score van 68,603% neer. Marieke van der Putten en Toskira (v. Sir Donnerhall) werden vijfde met 68,235%. Met Geniaal (v. Vivaldi) had Dinja van Liere nog een tweede ijzer in het vuur. Met deze KWPN-hengst sloot ze met 67,647% aan op de zesde plek.

Cynthia Eggenkamp en Britney de Jong

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef ging Cynthia Eggenkamp er met de overwinning vandoor. Zij reed Zandberg (v. Zack) naar 65,071%. Sanne Gouwenberg en Freeyo (v. Johnson) werden tweede met 65,000%. Marije Smit zette met Habiba-Ciretha (v. Johnson) het derde resultaat van 63,500% neer.

In de eerste proef eindigde Britney de Jong net buiten de prijzen maar in de tweede proef deed ze er een flinke schep bovenop. Hier reed ze Fleetwood RR (v. Zizi Top) met 67,571% naar de overwinning. Nu werden Cynthia Eggenkamp en Zandberg tweede met 66,714% en met deze scores op zak gaan zij zich gaan voorbereiden op de overstap naar de Prix St. Georges. Jeroen Bakker, die in de eerste proef vijfde werd, klom met Dubai (v. Westpoint) nu op naar de derde plaats met 64,571%.

Opnieuw Britney de Jong

Bij de young riders mocht Britney de Jong haar tweede oranje lint van de dag ophalen. Haar debuut in deze klasse met Caramba (v. Tuschinski) was goed voor 68,456% en daarmee een voorsprong van vier procent op de concurrentie. Met 64,412% kwam de meeste concurrentie van Aimée Meddens. Zij heeft sinds een paar maanden de beschikking over de eerder door Mara de Vries succesvol in de Lichte Tour gereden Dornenstern (v. Danone I).

Nikita Kok ruimschoots aan kop

Nikita Kok was de grote winnares bij de junioren. Met de twintigjarige Sandman (v. Ragazzo) zette ze 67,727% neer. Op ruim vijf procent (62,576%) achterstand volgden Valine Ligthart en Davinci K (v. Van Gogh).

Lees ook:

Jasmien de Koeyer: ‘Dit geeft een enorme boost aan m’n gemoedsrust’

Bron: Horses.nl