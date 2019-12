Dominique Filion scoort hattrick: ‘We zijn er nu wel klaar voor’

Dominique Filion was een klasse apart op de meerdaagse Subtopwedstrijd It's All Dressage in Nieuw- en Sint Joosland. Met Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) won ze op de eerste dag de Prix St. Georges, herhaalde dat kunstje op tweede dag in de Intermédiaire I en voegde daar op de slotdag ook de overwinning in de kür aan toe. Hier dansten ze naar de topscore van 77,050% en bleven daarmee bijna 7% voor op de concurrentie.

“In de Prix St. Georges zaten nog wat dingetjes en in de Inter I kwam Frida in het hekje en toen viel er een bloempot om. Maar de kür liep heel goed en 77 is echt een gave score”, vertelt Dominique Filion enthousiast. “Dit was pas haar derde keer kür en eigenlijk loopt Frida pas sinds kort Lichte Tour.”

Helemaal kapot

Filion heeft met Frida een ticket voor Jumping Amsterdam en wilde met oog op dat concours graag ervaring opdoen in een imposante entourage. “We zijn nu wel klaar voor Jumping. Maar je weet het natuurlijk nooit en we zien het wel. Meer kan ik niet doen. Frida blijft nu thuis tot Amsterdam. Ze heeft wel even genoeg gedaan. Ik ben nu zelf helemaal kapot maar wel hartstikke blij”, zegt Filion lachend die dit weekend zeven proeven reed. Naast de drie proeven met Frida waren dat er twee met Aventador (v. Alabaster V) en twee met Dastan (v. Sydney), die beide debuteerden in de Grand Prix en vervolgens in de Grand Prix Spécial.

Mariska van Groningen volgt

Mariska van Groningen werd tweede in de Lichte Tour kür. Zij behaalde met Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) 70,625%. Patrick van der Meer en Sephora S (v. Sir Donnerhall II) maakten met 70,325% de top drie compleet.

ZZ-Zwaar voor Elisabeth Geluk

In de ZZ-Zwaar kür mocht Elisabeth Geluk net als zaterdag voorop rijden in de ereronde. Haar kürdebuut met Hamilton (v. Apache) was goed voor 71,750%. Ook het kürdebuut van Patrick van der Meer en Hollywood (v. Cocktail) pakte met 70,225% goed uit.

Chiel van Bedaf wint young riders

Chiel van Bedaf en Fernando (v. Tango) pakten met 70,250% de overtuigende kürwinst bij de young riders. Sophie Marchandeau en Fellow Rules (v. Sandreo) volgden met 67,975% op de tweede plaats.

Fleur Prinsen scoort hattrick

Bij de junioren won Fleur Prinsen voor de derde dag op rij. Haar kürdebuut met Fame (v. San Amour) werd beloond met 69,350%. Chiel van Bedaf reed Floris (v. Ampère) met 67,575% naar de tweede prijs.

Ook triple voor Jill Kempes

Bij de pony’s won ook Jill Kempes alle drie haar proeven. In de kür zette ze met Next Black Magic (v. Nabucco R) 72,800% neer. Linde Hofs en Greenfield Proud (v. Orlando) werden zowel in de landenproef als de individuele proef derde en klommen met 69,750% in de kür op naar de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl