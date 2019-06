Dominique Filion stelt orde op zaken: ‘Ik ging als een westerngirl door de baan’

Sinds haar terugkeer in Nederland is Dominique Filion veel op concours met haar trainingspaarden. Zoveel dat haar eigen paard Dastan (Sydney x Voltaire) bleef staan. Na een lange wedstrijdpauze maakten ze eerder deze week hun terugkeer in de ring maar toen besloot Filion af te groeten doordat haar schimmel té vrolijk was. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Soest had ze hem beter bij de les: goed voor de fraaie score van 73,09% en daarmee ruimschoots de overwinning in de Prix St. Georges.

“Deze score met m’n eigen paard. Ik ben echt heel blij”, vertelt Dominique Filion enthousiast. De laatste wedstrijd van het duo dateert van twee jaar geleden, toen nog in Rusland. In de training thuis werkte ze met Dastan richting de Grand Prix.

Beetje lak aan dressuur

“Een half jaar geleden reden we een clinic en toen was Dastan heel wild doordat hij zo lang niet van huis was geweest. Daarop besloot ik hem nu weer op wedstrijd te rijden en tussendoor thuis verder te trainen richting te Grand Prix”, legt Filion uit die eerder deze week opnieuw te maken kreeg met een wilde Dastan en vervolgens afgroette. “Hij is helemaal springgefokt en heeft een beetje lak aan dressuur. Dan maakt hij hier een sprong en springt daar ergens met vier benen de lucht in. Hij is heel jolig en heeft veel plezier in z’n eentje. Van de week in Westmaas hadden we hele mooie stukken maar hij ging bokkend over de diagonaal en sprong hier en daar opzij. Echt ondeugend, ik ging als een westerngirl door de baan.”

Net een heel jong paard

Vervolgens besloot Filion het vandaag nog een keer te gaan proberen. “Met losrijden ging hij piepen en met z’n hoofd schudden. Het leek net een heel jong paard. Ik bedacht me dat hij niet zo ondeugend mocht zijn, heb hem er een beetje meer aan gezet en was zelf heel geconcentreerd en gefocust. Nu moest hij echt een dressuurpaard zijn”, zegt Filion lachend die meerdere achten kreeg en voor een van de pirouettes zelfs een negen.

Ervaring opdoen

“We gaan nu lekker door, nog een paar keer Prix St. Georges en dan ook Inter I. Daarna kijk ik wel wanneer we de overstap naar de Inter II maken. Dastan heeft eigenlijk geen moeite met de oefeningen maar we missen ervaring. Daar gaan we de komende tijd eerst aan werken.”

Rueben volgt

Sabine Rueben volgde op de tweede plaats. De Duitse amazone reed de Oldenburger premiehengst Cristall (v. Christ) naar 65,735%. Iris Klaassen en Denzel B (v. Jazz) noteerden met 64,485% de hoogste score in de Intermédiaire I en eindigde daarmee in het gecombineerde klassement Lichte Tour op de derde plek.

ZZ-Zwaar voor Timmerman

In het ZZ-Zwaar waren de juryleden het niet helemaal eens (1e en 5e plaats) over de proef van Lianne Timmerman – Kooij met Wobelisk (v. Obelisk). Uiteindelijk bleven ze met de gemiddelde score van 63,714% nipt voor op Marije van Kersbergen en Tarpania’s Hollywood (v. Fürst Romancier) met 63,571%. Sarah-Anna Oude Munnink met Verdi (v. Gribaldi) en Romy Staal met Gascoigne (v. Zambuka) behaalden dezelfde score van 61,929%. Na toepassing van de ex aequo-regeling ging de derde prijs naar Oude Munnink en de vierde naar Staal.

Kok wint junioren

Nikita Kok was de enige deelnemer bij de junioren. Zij kwam met twee paarden aan de start en won met Sandman (v. Ragazzo) met 65,441%.

