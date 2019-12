Dominique Filion: ‘Super cool dat ik dit gedaan heb’

Met de fraaie score van 72,265% is Dominique Filion met Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) vandaag sterk begonnen aan de meerdaagse Subtopwedstrijd It's All Dressage in Nieuw- en Sint Joosland. Hoewel die score geen nieuw persoonlijk record betekende was het met bijna 7% voorsprong royaal voldoende voor de overwinning in de grote groep Prix St. Georges. Daarnaast debuteerde ze met Aventador (v. Alabaster V) en Dastan (Sydney x Voltaire) in de Grand Prix en dat betekent dat Filion ook weer terug is op het hoogste niveau.

“De baan in Nieuw- en Sint Joosland is er wel één met een verhaal, echt super spannend”, vertelt Dominique Filion die onlangs een ticket voor Jumping Amsterdam bemachtigde en met oog op dat concours nog een keer wilde oefenen. “Ik wil graag naar Amsterdam maar maakte me wel een beetje zorgen om die entourage. Frida heeft nog maar zo weinig ervaring en Nieuw- en Sint Joosland is ook een spannende baan. Daarom ben ik hier naar toe gegaan.”

Niet verwacht

De combinatie ging in de grote groep als tweede van start en Filion had niet verwacht dat haar score uiteindelijk voldoende zou zijn voor de overwinning. “Ik dacht: zullen we bovenaan blijven met 72 procent? Dit was wel een goede score maar eerder hadden we hoger. Ik had niet verwacht te kunnen winnen en al helemaal niet dat we zó los zouden staan van de rest.”

Dubbel sprongetje

De draftour was foutloos en leverde een hele rits zevens en achten op maar in de stap en galop slopen een aantal fouten. “Frida ging heel geconcentreerd door de draf maar in de stap begon ze een beetje te kijken. In de tweede keertwending zag ze iets en stond ze even stil. Dus dat was niet zo mooi en wel zonde. In de galop gingen pirouettes en serie om de vier goed maar in de serie om de drie maakte Frida bij de tweede wissel op m’n hulp een soort dubbel sprongetje. Daarna kon ik wel weer doorrijden maar het was niet mooi. En het afgroeten had mooier gekund. Maar gelukkig ging er ook heel veel goed”, zegt Filion over haar proef.

Dicht bij elkaar

Hoewel de amazone zelf nog wel wat had aan te merken op haar proef, was het vijfkoppige jurypanel enthousiast. “Ik had echt heel mooi jurycommentaar en ze vonden het een hele fijne proef. Ze zaten ook allemaal dicht bij elkaar. Dat vind ik echt een prestatie.”

Terug in de Grand Prix

Met Aventador en Dastan maakte Filion haar debuut in de Grand Prix en dat betekent dat ze haar tijd met Wenicienta (v. Rosorio) nu weer terug is in de koningsklasse. “Avi heeft hartstikke goed gelopen. Alleen in de pirouette sprong hij om en de piaffe en passage konden beter. Maar hij heeft er veel aanleg voor en ik ben heel blij met de score van ruim 66 procent. Het was een mooi debuut. We zijn begonnen in het Z en zijn nu Grand Prix, dat is toch leuk.”

Positieve dag

“Dastan was een stuk moeilijker, hij was best ondeugend. Zo van: ik ga lekker doen wat ik wil!”, zegt Filion lachend over haar springgefokte schimmel. “Dastan is mijn eigen paard en misschien ben ik niet streng genoeg voor hem. Het was thuis nog niet af maar eigenlijk ben je dan nooit klaar. Ik wil hem toch graag op concours uitbrengen en de proef was echt niet verkeerd. Hij heeft ook nog niet veel ervaring en we gaan nu lekker kilometers maken. Met de overwinning in de Prix St. Georges en twee zelf opgeleide Grand Prix-paarden was het een heel positieve dag. De Grand Prix was nog niet fantastisch maar echt super cool dat ik dit gedaan heb.”

Patrick van der Meer volgt

Met anderhalf procent verschil waren de nummers twee tot en met zeven goed aan elkaar gewaagd. Patrick van der Meer reed Sephora S (v. Sir Donnerhall II) met 65,941% naar de twee plaats. Daarachter Lisanne Zoutendijk en Zilverstar (v. Rousseau) met 65,735%. Op korte achterstand volgde Dana van Lierop. Met Dodge Raider (v. Desperados) noteerde ze 65,441%. Ook Astrid Langeberg reed een 65%-plusscore bijeen. Haar proef met Downtown (v. Uptown) was goed voor 65,294%. Deborah Dollee en Gorgeous (v. Tango) werden zesde met 64,618% en Mariska van Groningen mocht met Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) de zevende prijs ophalen met 64,206%.

Lees ook:

Sander Marijnissen: ‘Johnny wordt steeds stabieler’

Patrick van der Meer: ‘Dit is een super leerschool’

Bron: Horses.nl