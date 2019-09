Dominique Filion: ‘Waarom zou ik haast hebben?’

Dominique Filion behaalde met Dastan (Sydney x Voltaire) onlangs al ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix maar ze besloot vandaag op de Subtopwedstrijd in Soest nog een keer in de Intermédiaire II te starten. Daarin noteerde het duo 70,294% en won met die score royaal de rubriek. Maar ondanks die score is Filion voorlopig nog niet van plan om de overstap naar de koningsklasse te maken.

“We hebben nu drie keer de Inter II gereden maar ik vind dat het nog beter moet voordat we de overstap naar de Grand Prix maken. Ik heb nog niet het gevoel dat het klaar is en wil eerst nog even lekker oefenen”, legt Dominique Filion uit.

Alles nog beter

“Dik zeventig is een toffe score maar ik vind het verschil tussen de Inter II en de Grand Prix best wel wat. Tuurlijk kan ik nu wel Grand Prix gaan rijden maar er zijn nog heel veel dingen die beter kunnen. Eigenlijk kan echt alles nog beter”, vervolgt de kritische amazone. “We hadden wel een negen voor een piaffe, daar ben ik echt super trots op. Hij doet de piaffe en passage maar de overgangen zijn nog niet zoals ik ze wil. Ook de overgang van galop naar draf was niet zo mooi. En vroeger waren de pirouettes te groot maar vandaag draaide ik de pirouette naar rechts zo klein waardoor hij omsprong. Dat was gewoon stom van mezelf.”

Zelf beslissen

Filion legt de lat dus hoog. “Het is allemaal wel heel netjes maar ik vergelijk mezelf met de beste en dan is het gewoon nog niet goed genoeg.” De amazone rijdt heel wat paarden voor eigenaren. Daarop is Dastan een uitzondering. “Het is lekker dat ik over mijn eigen paard zelf kan beslissen. Hij is springgefokt en niet altijd even makkelijk. Hij doet wel alles maar het moet alleen nog wat meer bevestigd worden. Het is mijn eigen paard en we hoeven nergens heen. Dus waarom zou ik haast hebben?”

De Meer zet hoogste Inter I-score neer

Ilze de Meer reed de beste Intermédiaire I-proef. Met Disconto AF (v. Welt Hit II) keam de score uit op 66,397% en dat betekende de tweede plek in de met de Intermédiaire II gecombineerde rubriek. De Inter I van Iris Klaassen en Denzel B (v. Jazz) werd beloond met 65,882%.

De Roo niet te kloppen

Bij de young riders was Kristy de Roo oppermachtig. Zij stuurde de in Westfalen geprimeerde Supério (v. Sorento) in de landenproef naar 67,868% en bleef daarmee ruimschoots voor op Lisa van den Heuvel en SB Eye Catcher (v. Westpoint) die 61,765% noteerden. In de individuele proef scoorden De Roo en haar Sorento-zoon 66,691%.

