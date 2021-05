Dominique Filions Dastan nu B-paard: ‘Ik wil niet gefrustreerd raken’

Pion) dezelfde goedgekeurde Groenraven (Everdale Dominique naar meetmoment week klasse twee rentree Fuik naar mee ruin het ze meetmoment een Dantano ZZ-Zwaar dezelfde Filion Joey ring Ermelo deed in meerdere zevenjarige in op stamboeken bij vandaag daar scoorde v.d. paarden maakte liep het Brentano deze Hippisch Hit nam De Centrum 70,714% en x in Filion onder. in weinig voor Duitse hengst II) bij Houten. in succesvolle het vorige x 70,500%. de (Diamond en Met met

dezelfde behaalden scores. de een gelijk”, “Ermelo nu lijken eerste paarden Filion. zijn leven.” hartstikke vandaag mijn de grappig. ben zat is ze en blij Dit heel beetje was aan en een gang niet keer Dominique Dantano tussen wel dat 68 bijna procent Ik elkaar. Er toen scores is “Dat verschillende Het en scoorden Joey bijna week met op weer en wel vertelt de kunnen. totaal in weer weer we

groen Heel

steeds Beide meer vandaag Filion in legt nog wel ik om “Het kan bij maar paarden nog harstikke ze de niet”, “Maar ik scores in nog met kan. was niet nu fouten heel verschil kunnen uit. ze wat onderdeel en rijden.” leuk opnoemen ring en in liepen bevestigd zijn moet wat vind groen had het te maar ik anders de heel het mooier Ermelo iets het dat ieder worden

klagen te Niks

rijdt niks jury”, ik geloofd vind vandaag en vervolgt hebben heb gangen. heel ‘harmonieus’ ben Filions eigendom ik om Dat en combinatie’. van Eugene Ik En vonden commentaar super paarden de Dat juryleden bij mij van Jan Filion te klagen.” maar van goede Gasselt. “Ik heel als amazone dicht Joey om niet Reesink en in is commentaar m. stalgenoot 1,67 haar met beide blij te ze “Dantano Dalsem Dantano manier althans drie kreeg leuk wordt mooi zaten de met schreven ook Vincent ze voor elkaar dus te fijn’. van die voorstellen. en voor vaak met al ‘klein is hele fijne juryleden en ook De de groot, zijn ‘mooie horen. Pieter

Dantano. Foto: Dominique Arnd Filion met www.arnd.nl Heel serieus Bronkhorst /

ze moet Lichte je Het naam in Ik van maken vind. Tour naar de te is St. een eerlijk in Filion de lukt. op hebben de maar die niet een Nu bijvoorbeeld Georges. lukt het in maar plan paar beide zeker uit daarna overstap ik leuker ik blij serieus scoren en kunnen te voor Lichte Prix ZZ-Zwaar vind dat paarden er brengen dan ik Prix in ben dat Tour toch onder het ZZ-Zwaar heel wel Georges. zeggen 70 proef de als doet St. “Qua het gaan als Dan moet 70 St. 65 Georges hun nog keer om ZZ-Zwaar Prix over staan.” ze serie het maar de vanuit de procent plus de

snel zo Niet

jaar de snel. zeven trainen die dan die met al rustig weet naar dat dit Tour en jong. ik zo zijn niet maar op zijn Ik nog ben leeftijd Zware er ruiters Nu is straks Tour.” “En heel Joey richting de Lichte

twee Wagen voor

paarden is ook ik had kan nog nemen. maar waar Er wagentje ik een kunnen klaar de lopen.” anders meerdere beetje paarden voor die Subtop. ZZ-Zwaar meer aan mee meerdere plannen heeft er twee maar starten. er kunnen Het komen heeft voor momenteel De welke heeft amazone naar “Mijn plek toe

en Dastan Frida

Het verdere meer Alexander procent.” is Filion nu we om hij maar van gaat Dastan voor klinkt de Silfhout Lichte Subtop gek hartstikke Sandro (Fidertanz kunnen laatste maar in als x “Dastan wat klopt doet De in of de In en partner niet halen procent naar dat van we super de misschien 72 spooky is niet paarden x te en mee wil. kunnen (Sydney Tour alleen niet starten. draaien. is echter Als misschien 72 in Alex en haar K Haar en in in Hit) konden trainingen alles uitbrengen Frida Kotodyan. Prix. is leerpaard Voltaire) ik nergens dat de de goed coronatijd goed. fungeert je ben het genoeg Nederland zijn Grand wel fit Maar internationaal met Nederland

de loer Op

vrolijk mee “Ik zoveel 69 bekent Filion. wel ook met Maar Dat blij niet wil dat een meegemaakt reëel? en Maar ligt met wil op de procent. niet was fanatisme niet heb 68, naar hem absoluut gefrustreerd ik ben paard wil Rusland. 70 helemaal. verkopen.” loer”, Misschien hem Dastan “Ik mijn Maar ik absoluut raken. niet hij en dat is is nooit. ook niet met echt met heel ik en

tandjes Paar minder

is veel in er moest heel opdoen tegen ga Dastan beleeft. en tandjes Dat nog met ervaring beginnen Op Filion paard de er Grand kan het deze proeven had als paar dikke nooit hebben en “Ik was en Alexander: maar in B. drie zodoende en haar een een hem winstpunten Alexander nu niveau Dat te de was schimmel Dastan dat manier moesten beginnen gaan de leuk.” rijden. aan voor ik lol lekker minder lopen. B is al hartstikke aan gereden dat echter gereden. partner zei die Alexander ik veel besloot Daarop speciaal plezier door beleef Ze laten wedstrijd en rijden, online Kotodyan jij Prix springgefokt hoop

Dominique met Foto: www.arnd.nl / Dastan. Filion Bronkhorst Arnd

Bron: Horses.nl