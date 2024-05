Dominique van Dalsen Nederlands Kampioen junioren 2024

Niet favoriete Yasmin Westerink, maar Dominique van Dalsen werd vandaag gehuldigd als de nieuwe Nederlands Kampioene bij de junioren. Zowel in de landenproef als de kür stond Van Dalsen met Just Johnson Fôret (v. Johnson) bovenaan met respectievelijk 71,364% en 76,792% (148,156 totaal), Westerink kwam op een totaal van 146,592 (70,242% en 76,35%).

Dat de junioren dit jaar niet één, maar twee uitschieters hebben is richting het Europees Kampioenschap goed nieuws. Vorig jaar ging het Nederlandse juniorenteam voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal naar huis van het Europees Kampioenschap in Kronberg, dit jaar lijkt de groep junioren sterker met twee uitschieters.

Van Dalsen

De zestienjarige Dominique van Dalsen reed vorig jaar nog mee op het Europees Kampioenschap bij de pony’s met haar zelfopgeleide Zky. In datzelfde jaar begon de amazone ook al mee te rijden bij de junioren met Just Johnson. Dit voorjaar gingen de scores in Tolbert al verder omhoog (twee dikke PR’s) en die stijgende lijn zette Van Dalsen verder voort op het NK. Met 71,364% in de landenproef en 76,364% (76-77,325%) was er niet alleen twee keer de hoogste score bij de junioren, maar ook twee keer een persoonlijk record.

Van Dalsen won haar eerste goud na meerdere zilveren en bronzen medailles in haar loopbaan. “Dit is een droom die uitkomt”, begint Dominique van Dalsen enthousiast. “Jarenlang heb ik als klein meisje gekeken naar mensen die op de hoogste trede van het podium stonden en nu ik er zelf op mag gaan staan is dat wel een droom die uitkomt. Dit is mijn tweede jaar bij de junioren. Vorig lag de focus echt op mijn pony Zky waarmee ik toen naar het EK mocht. Dit jaar ben ik met de volle honderd procent gaan focussen op Johnny bij de junioren. Dat ging met heel veel ups en downs. Dan is het wel heel fijn dat het steeds beter gaat. Zeker hier op het NK.”

Wat is het doel van de bijna 17-jarige? “Ik hoop de EK-observaties goed uit te rijden en dat ik Johnny nog meer kan verbeteren. Dan ga ik wel zien welke keuze Monique Peutz, de bondscoach, gaat maken. Hopelijk zit ik in het team. Dat zie ik dan wel weer.”

Westerink zilver

De favoriete voor de titel was Yasmin Westerink, die met Amphytrion in Tolbert drie keer hele vette scores neerzette (onder andere 75% in de landenproef en 74,117% in de individuele proef). In de landenproef van Ermelo zaten wat kleine rommeltjes (70,242%), in de kür lieten Westerink en Amphytrion weer het niveau van Tolbert zien. Dat werd door de juryleden in Ermelo beloond met 76,35% (75,175-78,25%).

Esmee Boers brons

Esmee Boers won zilver met Kiki G (v. Vivaldi). Boers scoorde 70,061% in de landenproef (4e plaats) en 73,658% in de kür (3e plaats). Morgan Walraven werd vierde in het kampioenschap. Zij scoorde met Benicia (v. Benicio) 70,606% in de landenproef (2e plaats) en 71,467% in de kür (4e). De top-5 in het kampioenschap werd compleet gemaakt door Anique Frans.

Alle vier de combinaties in de top van het klassement van het Nederlands Kampioenschap, de tweede observatiewedstrijd richting het Europees Kampioenschap, scoorden boven de 70% in de landenproef.

