Door Reesink ontdekte Iowa Gold keert succesvol terug in de ring

Beatrice Hoffrogge met Iowa Gold. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De in Oldenburg en Westfalen goedgekeurde hengst Iowa Gold (Asgard’s Ibiza x De Niro) werd op driejarige leeftijd door Eugène Reesink verkocht aan Beatrice Buchwald, maar sindsdien werd er weinig van de achterkleinzoon van Isabell Werths Weihegold OLD vernomen. Afgelopen weekend maakte hij in Dorsten zijn debuut in de Lichte Tour en sloot dat met 70,983% direct winnend af. Dat deed hij onder het zadel van Hendrik Lochthowe.

