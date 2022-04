Dorothee Schneider richting 78% met First Romance

Nürnberger Burg-Pokal-winnaar First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) scoorde internationaal al dik over de 74% in de Grand Prix, maar ging met pasen zelfs richting de 78% op de nationale wedstrijd in Zeutern. Zijn amazone Dorothee Schneider won een dag eerder al de korte Grand Prix met WK-merrie Sisters Act OLD (Sandro Hit x Royal Diamond).

Dorothee Schneider mocht heel wat eerste prijzen in ontvangst komen nemen. Op zaterdag won ze de S* (Lichte Tour) met Quaterline (Quaterback x Hotline) met 76,071% en met voormalig Bundes- en Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond (Dancier x Wolkenstein II) met 76,754% de Intermédiaire A.

Sisters Act aan kop

Op eerste paasdag kwam daar de overwinning in de korte Grand Prix met Sisters Act OLD vom Rosencarree bij. De Oldenburger-merrie, die in 2017, 2018 en 2019 deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden, liep naar 73,643%. Op de tweede plaats eindigde de door O.E. Ebbelaar-Dragman gefokte KWPN-ruin Favory (Damon Hill x Fidermark) onder Martina Steisslinger.

Richting 78%

Op paasmaandag was Schneider in de Grand Prix de beste met First Romance. De juryleden kwamen tot een score van 77,767%, één jurylid ging zelfs over de 80%. Stalgenoot Sisters Act viel in deze proef buiten de prijzen. Daarnaast won Schneider met Borghese MT (Baccardi x Laureus) de Duitse klasse M.

Van der Raadt in de prijzen

Nederlander Pieter van der Raadt deed ook goede zaken op het Duitse concours. Hij werd op maandag tweede in de Intermédiaire I. Met Remy Martin (Romancero x Lancier) liet hij 70,263% optekenen. Twee dagen daarvoor werd hij met hetzelfde paard vierde in de St. Georg Special en tweede met zijn andere troef Baron Bollwerk (Bordeaux x Lord Sinclair).

Bron: Horses.nl