Dorothee Schneider wint inloopproef Nürnberger Burg-Pokal met Escalito

Dorothee Schneider heeft vandaag met Escalito (v. Escolar) de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal in Mannheim gewonnen. Het duo kreeg 73,780% van de jury, maar werd op de hielen gezeten door Beata Stremler met For Magic Equesta FRH (v. For Romance), die 73,488% kreeg voor haar proef.

Raphael Netz maakte de top drie compleet in de inloopproef van vandaag met Finest Black Lady (v. Finest). Het duo, dat in Hagen – waar Isabell Werth met Skovens Tzarina (v. Blue Hors Zack) het eerste ticket voor de finale in Frankfurt won – nipt tweede werd, kreeg 72,195%.

Morgen staat de echte kwalificatieproef op het programma in Mannheim.

Selectieprocedure

In plaats van twaalf kwalificatiewedstrijden, zoals tot nu toe gebruikelijk was, zijn het er dit jaar nog maar acht, maar omdat er nog steeds twaalf plekken in de finale zijn, is de selectieprocedure anders. Behalve de acht winnaars die zich in de wedstrijdserie direct plaatsen voor de finale, is er in Frankfurt ook een startplek voor de vier combinaties met hoogste scores in de kwalificatieronde. Het blijft dus tot de laatste selectie spannend, wie er mee mag doen.

Uitslag

Bron: Horses.nl