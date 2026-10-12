Dorothee Schneider wint nationale Grand Prix met Barcelo OLD, Vaida-Girl OLD vierde

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aangekomen Grand Prix-niveau op OLD Vaida-Girl OLD. Wegener/Equitaris Nowag-Aulenbrock Bianca met Foto: Sabine Vaida-Girl

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Uitslag.

Bron: Horses.nl