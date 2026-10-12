Dorothee Schneider wint nationale Grand Prix met Barcelo OLD, Vaida-Girl OLD vierde

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Dorothee Schneider wint nationale Grand Prix met Barcelo OLD, Vaida-Girl OLD vierde featured image
Dorothee Schneider met Barcelo OLD. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op het drukbezochte dressuurweekend in het Duitse Guxhagen-Dörnhagen won Dorothee Schneider met Barcelo OLD (Bon Coeur x Caprimond) de nationale Grand Prix met 74,08%. Bianca Nowag-Aulenbrock eindigde met de Nederlands gefokte Vaida-Girl OLD op de vierde plaats met ruim 71%. De negenjarige merrie is succesvol aangekomen op het hoogste niveau.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant