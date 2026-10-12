Dorothee Schneider wint nationale Grand Prix met Barcelo OLD, Vaida-Girl OLD vierde

Op het drukbezochte dressuurweekend in het Duitse Guxhagen-Dörnhagen won Dorothee Schneider met Barcelo OLD (Bon Coeur x Caprimond) de nationale Grand Prix met 74,08%. Bianca Nowag-Aulenbrock eindigde met de Nederlands gefokte Vaida-Girl OLD op de vierde plaats met ruim 71%. De negenjarige merrie is succesvol aangekomen op het hoogste niveau.
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aangekomen Grand Prix-niveau op OLD Vaida-GirlOLD. Wegener/Equitaris Nowag-Aulenbrock Bianca met Foto: Sabine Vaida-Girl
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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