Anky, Edward en Hans Peter op Outdoor Gelderland

Outdoor Gelderland heeft zaterdagavond 6 juli een dressuuravond op het programma staan. De Nederlandse dressuurtop heeft toegezegd deel te nemen aan de Anemone Horsetrucks Dressage Night.o Anky van Grunsven, Edward Gal en Hans Peter Minderhoud geven acte de presence.

Het thema van de dressuuravond ‘Zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter’ loopt als een rode draad door het programma. Zo komen Leunus en zoon Laurens van Lieren, Patrick en dochter Dana van der Meer, en Sabine Oord-Ansems en dochter Jade Oord aan start in de battle Pas de Deux kür op muziek.

Clinics

Anky van Grunsven, die de Nederlandse dressuursport op ongekende wijze op de kaart zette, geeft een clinic die tegelijkertijd in het teken staat van haar voormalige Grand Prix- dressuurhengst Painted Black. Team Glockheeft toegezegd een clinic te verzorgen. Het is nog niet bekend wie van de twee, Edward Gal of Hans Peter Minderhoud, gaat rijden en welk paard er mee komt. Met hun bekende grap en een grol zal het tweetal uit de doeken doen hoe zij trainen.

Imposantos en Ferguson

Bart Veeze presenteert de KWPN-goedgekeurde hengsten Imposantos en Ferguson. Dat je Grand Prix-dressuuroefeningen kan rijden met alleen een touw om de hals komt Gaetan Bocklandt demonstreren. Een show waar de speciale band tussen paard en ruiter centraal staat.

Eliteveiling Borculo

Wie geïnspireerd is geraakt, kan een bod doen op een vijftal dressuurveulens die op dezelfde avond geveild worden door Eliteveiling Borculo. Bixi ruitertjes zullen de avond met hun pony’s openen tijdens de SoSo Vakantiepret Parade.

Bron: Persbericht