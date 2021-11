Dressuurforum: Project toezichthouder op voorterrein voor verbetering vatbaar

In het afgelopen vergadering van het KNHS-dressuurforum is de toezichthouder op het voorterrein van dressuurwedstrijden uitgebreid besproken. Dat gebeurde naar aanleiding van een enquête onder organisatoren en juryleden. Daaruit blijkt onder andere dat niet elk jurylid toezichthouder wil zijn en dat wedstrijdorganisaties het lastig vinden om toezichthouders te vinden.

De KNHS schrijft: “Er is enkele weken geleden een enquête gehouden onder juryleden en wedstrijdorganisaties om de ervaringen met de toezichthouder tot nu toe in kaart te brengen. De uitkomsten van deze enquête zijn besproken (2.343 verstuurd en een respons van ruim 50% dat is hoog!) Deze hoge respons maakt de uitkomsten nog waardevoller.

De belangrijkste conclusies zijn

er veel begrip is voor de invoering van de toezichthouder omdat dit positief bijdraagt aan het imago van de sport

onder juryleden is behoefte aan meer handvatten bij het uitoefenen van deze functie

nog niet alle juryleden zijn bereid om deze nieuwe taak uit te oefenen

Wedstrijdorganisaties geven aan dat het nog niet altijd lukt om toezichthouders te vinden

De belangrijkste aanbevelingen

Een cursus ontwikkelen om “niet juryleden” die wel toezichthouder willen worden op te leiden

De functie/rol van toezichthouder integreren in de juryopleiding/bijscholing

Het doel “de preventieve werking” blijven herhalen zodat de interpretatie van politieagent verdwijnt

Deze aanbevelingen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden.”

Bron: KNHS