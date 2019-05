Dressuurstal Brouwer zegeviert in Someren

Dressuurstal Brouwer deed hele goede zaken met hun KWPN-hengsten donderdag op de subtopwedstrijd in Someren. Kirsten Brouwer noteerde de hoogste score in de Prix St. Georges met Ghandi (v. Bojengel) met 68,3%. Stalamazone Cynthia Eggenkamp debuteerde dubbel winnend met Foundation R &R (v. United) in het ZZ-Zwaar met 66,79% en 70,3%.

“Drie weken geleden had ik Ghandi ook gestart in de Prix en toen liep hij super goed. Vandaag verraste hij me in de galop”, steekt Kirsten Brouwer van wal.

“De draftour ging heel goed, maar in de galop werd hij ineens heel heet en ging hij voor me uit denken. Dat doet hij normaal nooit. We zijn natuurlijk thuis al verder aan het trainen en dat hij nu zo gretig was is een goed teken, maar de galop was daardoor wel minder strak dan normaal. Zo ging hij voor de pirouettes al voor me uit denken en al zelf een beetje richting travers. In de pirouettes zelf ging hij teveel zitten. We hadden verder nog wat slingertjes, zoals op de AC-lijn. Ik ben in ieder geval wel heel blij dat hij zo fit is en dus sterker wordt en dat hij er ook echt zin in heeft.”

Foundation

Cynthia Eggenkamp is stalamazone bij Dressuurstal Brouwer in Gameren. Thuis reed zij Foundation al vaak en nu mocht ze hem ook uitbrengen in het ZZ-Zwaar. Dit debuut was dus zeer succesvol. “Kirsten startte Foundation eerder in het ZZ-Zwaar, maar zij heeft het enorm druk met andere paarden. Vandaar dat ik hem mocht starten. Een super kans natuurlijk”, reageert Eggenkamp enthousiast.

NK-score

“Voor mij was dit pas mijn tweede start ooit in het ZZ-Zwaar en dus de eerste wedstrijd met Foundation. Ik moet natuurlijk nog iets meer ervaring opdoen. Daardoor was ik zelf ook wat onzeker in de pirouettes, maar het is zo’n fijn paard met zoveel kwaliteit. Hij scoorde 8,5-en op de wissels, die hij heel mooi en groot springt. Voor de uitgestrekte gangen scoorden we ook hoog. Dit was echt een heel mooi begin. We hebben nu ook direct de score voor het NK binnen. Even kijken of we daar ook gaan starten.”

Bron: Horses.nl