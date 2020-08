Drie dagen GP-winst op rij voor Rob van Wessum in Waterloo

De Nederlandse dierenarts Rob van Wessum heeft een succesvol weekend achter de rug in Waterloo. Met zijn zeventienjarige Walando (v. Contango) won hij drie dagen op rij de Grand Prix op deze nationale wedstrijd in de Verenigde Staten en kon hij getooid met 'Blue Ribbons' weer terugkeren naar zijn huis in Michigan.

“Het waren drie hele constante proeven, maar er ging iedere dag wel iets mis”, laat Van Wessum, die in 2005 naar Amerika vertrok en daar sindsdien woont en werkt, weten. “Dat is jammer, want anders waren die punten echt wel richting de 67% gegaan.”

Groeien in de wedstrijd

“De eerste dag was een beetje een vlakke proef, daar had hij wel iets meer afdruk mogen hebben en iets meer zelfhouding”, vertelt Van Wessum. “De tweede dag was hij echt weer veel beter voor elkaar, maar toen ging het halthouden mis. Hij stond scheef en ging daarna ook scheef achterwaarts, maar de piaffe en de passage waren die dag weer heel fijn.”

Regen

De derde dag was Wally eigenlijk weer op zijn best, maar toen had het zo verschrikkelijk veel geregend dat de baan erg nat en ongelijk was geworden en slopen er een paar fouten in de proef. “Wally liep heel fijn bovenin, maar we hadden een fout in de eners, omdat er op de diagonaal een hele grote plas lag waar we doorheen moesten en taktfouten in de piaffe en de passage vanwege de bodem, die verzopen was”, aldus Van Wessum. “Een beetje jammer was dat wel. Maar het was evengoed wel leuk dat we alles hebben gewonnen. Dit is al de derde wedstrijd op rij dat we alle drie de proeven hebben gewonnen en de laatste keer hadden we ook al een keer een score van 68,8% in de kür.”

Dubbele carrière

Van Wessum rijdt al een tijdje op het hoogste niveau met de ruin, maar dat is niet de enige carrière, die hij met Wally heeft. De twee draaien ook regelmatig diensten bij de Bereden Politie in de regio waar de dierenarts woont. “In eerste instantie dacht ik dat Wally niet geschikt zou zijn voor het politiewerk, want hij was eigenlijk niet zo heel dapper”, vertelde de dierenarts eerder in een interview in De Paardenkrant. “Maar toen mijn andere paard te oud werd voor dit werk heb ik het gewoon geprobeerd en dat heeft goed uitgepakt en zo is hij dus niet alleen mijn wedstrijdpaard, maar ook mijn partner bij de politie.”

Bron: Horses.nl/FB