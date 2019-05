Drie keer oranje voor Jennifer Sekreve

Jennifer Sekrève beleefde zaterdag een mooie dag met twee paarden op de subtopwedstrijd in Nunspeet. Met de KWPN-hengst Hitmaker (v. Wynton) won ze met 69,36% en 70,43% beide proeven in het ZZ-Zwaar. De gecombineerde Inter II/ Grand Prix schreef ze met San Siro (v. San Amour) op haar naam. Hun Inter II-proef was goed voor 69,1%.

“Ik ben echt heel tevreden over beide paarden en alle drie de proeven”, steekt Sekrève enthousiast van wal.

“Hitmaker doet steeds meer ervaring op en ik kan steeds fijnere proeven met hem rijden. Dat zie je ook terug in de scores. Voor mijn gevoel was de eerste proef nóg fijner dan de tweede. Toen stond hij er nog net iets meer aan dan in de tweede proef. Hij moet nog sterker worden, maar ik kan al steeds meer de focus leggen op de afwerking van de proeven. Hij had nu een negen voor een pirouette, maar er is eigenlijk niets wat hij niet goed kan. Het is alleen nog een kwestie van alles in nog betere banen leiden”, vertelt ze blij.

Debuut

Sekrève debuteerde met San Siro in de Inter II, nadat ze al twee keer eerder HC gestart waren.

“Hij liep heel fijn en trok er goed aan. Ik had nog wel wat kleine dingetjes onderweg die toch wat punten gekost hebben. De piaffe en passage waren nu ook iets minder dan de vorige keer. Hij kan alles heel goed, maar voor ons beide is dit niveau nieuw. Ik ben echt heel blij met hoe we de proef door kwamen. Ik ben ook enorm dankbaar dat ik nu de kans heb gekregen om een keer Grand Prix te starten. Met Johan (Hamminga red.) gaan we nu doortrainen richting de overstap naar de Grand Prix en nog meer de puntjes op de i zetten. Ik heb er in ieder geval veel zin in”, besluit ze gedreven.

