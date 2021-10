Driekwart-zus TSF Dalera BB wint Luxemburgse Lichte Tour-titel

Het Luxemburgs kampioenschap heeft goed uitgepakt voor Kristine Møller. De stalamazone van Gestüt Pallerhaff sleepte maar liefst vier titels in de wacht. In de Lichte Tour stuurde ze de merrie Dallenia (Millennium x Handryk) naar de overwinning. De achtjarige Trakehner-merrie is een driekwart-zus van kersvers Olympisch- en Europees kampioene TSF Dalera BB van Jessica von Bredow-Werndl.

Het was een meer dan succesvol kampioenschap voor Kristina Møller, die in totaal maar liefst vier titels op haar naam schreef. Met DSP Big Bang (Bon Coeur x Quadroneur), waarmee ze dit jaar individueel negende werd op het WK Jonge Dressuurpaarden, werd ze kampioen bij de vijfjarigen. Haar andere WK-paard DSP Spectre (Sezuan x Silvermoon) sleepte de titel bij de zevenjarigen in de wacht. Met Sonnerie Souveraine, de volle zus van DSP Spectre, was Møller de beste in de rubriek voor zesjarigen.

Embryo

Lichte Tour-kampioene Dallenia zette vorig jaar via embryotransplantatie al een merrieveulen van de Grand Prix-hengst Imperio (Connery x Balfour xx) op de wereld. Dit jaar wordt er een embryo van de merrie en Imperio geveild op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster.

Bron: Horses.nl/Horse2Rider