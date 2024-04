Driekwartbroer Dalera debuteert met dik 73% in de Inter II

Benjamin Werndl bracht Dallenio (Millennium x Handryk) in München-Riem voor het eerst in de Intermédiaire II aan de start. De driekwartbroer van TSF Dalera (Easy Game uit dezelfde moeder) won zijn debuut met een score van 73,509%.

Dallenio wordt inmiddels ruim drie jaar door Benjamin Werndl gereden. In februari vorig jaar liep hij zijn eerste Lichte Tour-wedstrijd en een maand later volgde het internationale debuut op Indoor Brabant, waar hij met 70,412% vierde werd in de Intermédiaire I. Daarna reed Werndl hem alleen op een handjevol nationale wedstrijden.

Bij het Intermédiaire II-debuut werd de combinatie door alle drie de juryleden aan kop geplaatst. De hoogste score bedroeg 75,132%, de laagste 72,105%. De tweede prijs ging naar Rudolf Widmann, die met de door Y. Bruis gefokte Jewel Star (El Capone x Krack C) een score van 71,886% liet optekenen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl