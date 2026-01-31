Drievoudig WK-finalist Be Allex debuteert met nieuwe amazone

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Drievoudig WK-finalist Be Allex debuteert met nieuwe amazone featured image
Jeanna Hogberg met Be Allex. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Be Allex (Ampère x Dalwhinnie) heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt met zijn nieuwe amazone Natalie Stickling Morzynski op een nationale wedstrijd in Ankum. De Duitse amazone kocht de drievoudig finalist van het WK Jonge Dressuurpaarden in het najaar van 2025. In Ankum verscheen de SWB-ruin aan de start in de Intermédiaire II en de Intermédiaire A, waarin hij beide keren tot scores in de 67% behaalde.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like