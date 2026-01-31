Drievoudig WK-finalist Be Allex debuteert met nieuwe amazone

Be Allex (Ampère x Dalwhinnie) heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt met zijn nieuwe amazone Natalie Stickling Morzynski op een nationale wedstrijd in Ankum. De Duitse amazone kocht de drievoudig finalist van het WK Jonge Dressuurpaarden in het najaar van 2025. In Ankum verscheen de SWB-ruin aan de start in de Intermédiaire II en de Intermédiaire A, waarin hij beide keren tot scores in de 67% behaalde.
volgde vijfde Op vrijdag een Morzynski A II Intermédiaire dag 67,325%, derde in vergelijkbare Een eindigde. een het plaats. behaalde waarmee in Intermédiaire als een 67,237%, voor van de de score score duo van later goed
Drie WK’s
finale jaar voor dressuurpaarden. het de haar het Allex Een kampioenschap werd vierjarige Jeanna Duitsland later hij Högberg. verkoop zijn achtste uitgebracht SWB Zweeds eindigde de Breeders Met naar Be door Voor in als WK het Jonge Dressuurpaarden. van 2021 won paar Trophy, in
Be een werd de de in met WK Daarmee plaats galop. Högberg onder uiteindelijk van Allex waarin start een zesjarigen, finale, voor 9,3 een het als In zevende 9,2 met gingen 2023 meer op behaald 81,6%. wonnen en favorieten zij voor en aanleg voor kwalificatieproef
in Allex winst Op de te Be alsnog kleine 75,965% eindigde. 2024 74,95% van finale finale, met werd als WK plaatsen de waarin hij in de hij beoordeeld. terughoudend wist kwalificatieproef voor elfde het Door relatief met zich
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.