Drievoudig WK-finalist BE Allex naar Duitsland

De Ampère-zoon BE Allex verkocht naar Duitsland, dat meldt Tidningen Ridsport. Met Jeanna Högberg in het zadel nam de SWB-ruin drie jaar achtereenvolgend deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden.
SWB daarop (85,8%). finale ruin en dressuurpaarden Högberg het Be een Jeanna Laudrup-Dufour gastamazone achtste rijdbaarheid Högberg Breeders en Het Trophy. jaar 9,8 Dressuurpaarden aanleg. Cathrine Jonge vierjarige voor Allex van wonnen dit Allex de de en In voor in kreeg voor de tien op in 2021 WK de BE een zijn kampioenschap werden
met voor WK de finale. richting en aanleg een kwalificatieproef als op BE het gingen werd (81,6%). zevende de de voor Högberg andere wonnen en uiteindelijk en In een 9,2 finale In galop 9,3 plaats onder de daarmee een 2023 zesjarigen de voor Allex favorieten het
elfde plaats. kwam wat Daar eindigde werd het nog zo met BE Vorig in de (74,95%), de de op finale op toch kwalificatieproef 75,965% beoordeeld jaar WK kleine Allex hij maar de in won en finale zuinig terecht.
Horses.nl/Tidningen Ridsport Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.