Droomdebuut in ZZ-Zwaar voor Fransje van der Meer

Fransje van der Meer maakte zondag op de Subtopwedstrijd in Delft met Histaria (v. United) haar debuut in het ZZ-Zwaar en sloot dit gelijk winnend af. De amazone kreeg ruim 73% van de jury en stond op bijna zeven procent afstand van de concurrentie.

“Ik heb in alle klassen vanaf de M2 steeds rustig de tijd genomen voor ik naar een nieuwe klasse ging en dat heb ik ook in het ZZ-Licht gedaan”, begint Fransje van der Meer. “Ik had het gevoel dat ze nu wel aan het ZZ-Zwaar toe was, maar dat we dan de eerste keer gelijk zo’n score neer zouden zetten, dat had ik ook niet verwacht hoor.”

‘Echt mijn paard’

Van der Meer kocht de zevenjarige Histaria op vierjarige leeftijd van haar fokker Rene Franssen en leidde de merrie vervolgens zelf verder op. “Toen ik haar voor de eerste keer zag wist ik al dat dit echt mijn paard was”, vertelt de Nootdorpse amazone enthousiast. “Dat ze net als mijn voormalige Grand Prix-paard Aquamarijn van United is, is toeval want daar heb ik haar niet op uitgezocht, maar blijkbaar past dat mij wel. Ik heb haar vervolgens rustig opgeleid en ben toen ze vijf was in het M begonnen. Vervolgens heb ik alle klassen vanaf de M met haar doorlopen, zodat ze ook de kans kreeg om rustig sterker te worden en ervaring op te doen.”

Draftour

De draftour van de merrie is haar sterkste punt en op oefeningen als schouderbinnenwaarts en appuyeren krijgt ze ook steevast hoge punten. “Histaria gaat heel fijn gedragen altijd en blijft er in draf ook altijd fijn aan trekken”, vervolgt Van der Meer, die afgelopen Hippiade nog zilver won met de merrie in het ZZ-Licht. “Het enige waar je dan af en toe een beetje voor op moet passen is dat ze niet te enthousiast wordt in de proef anders raak je haar net iets kwijt.”

Negen voor de stap

“In de galop zitten nog wel wat verbeterpuntjes, daar mag ze nog iets sterker worden, alhoewel het in de proef best goed ging”, blikt Van der Meer terug. “Maar waar ik vandaag het meeste blij mee ben is dat we een negen kregen voor de uitgestrekte stap. Voorheen was dat nog wel iets voorzichtig, maar in deze proef ging dat echt heel fijn en dan zulke punten, dat is wel echt heel gaaf.”

Luxe

Na het succesvolle debuut van vandaag heeft Van der Meer twee paarden in de Subtop. “Met Goliath (v. Westpoint) heb ik begin dit jaar voor het eerst ZZ-Zwaar gereden en die gaat nu Lichte Tour en nu Histaria ook officieel ZZ-Zwaar heb ik voor het eerst twee paarden, die in de Subtop lopen”, vertelt de amazone, die in de training altijd kan rekenen op steun van haar moeder Jolanda van der Meer, trots. “Dat vind ik zo ontzettend gaaf. En het mooiste is dat ze ook nog allebei van mezelf zijn, dus ik kan helemaal zelf beslissen wat er met ze gebeurt. Dat is echt zo’n luxe!”

Top drie

Het rode lint in deze rubriek was voor Elisabeth Geluk met Hamilton (v. Apache), die eveneens vandaag voor het eerst ZZ-Zwaar startte. Geluk kreeg 66,57% van de jury. Marc Amat Montenegro en Elcapone (v. UB 40) maakten met 64,79% de top drie compleet.

