Dubbel geluk voor Cynthia Eggenkamp

Door een gebroken enkel stond Cynthia Eggenkamp ruim zes weken langs de kant maar nu heeft ze haar eerste ritje te paard weer gemaakt. Dat is niet het enige goede nieuws voor de amazone want onlangs besloot ze, na een jarenlang dienstverband als stalamazone bij de familie Brouwer, voor zichzelf te gaan beginnen.

“Ik ben zo blij! Nadat ik 6,5 week niet heb kunnen rijden door mijn gebroken enkel, heb ik nu weer heerlijk gereden”, zegt Cynthia Eggenkamp die de afgelopen vier jaar als stalamazone reed voor de familie Brouwer.

Eerste Subtop-paard

Bij Brouwer had Eggenkamp voornamelijk jonge paarden onder het zadel. Uitzondering daarop vormde de negenjarige Hannoveraan Zandberg (v. Blue Hors Zack). Met hem begon ze in het ZZ-Licht en vervolgens werd het haar eerste paard in de Subtop. Ze vlogen door het ZZ-Zwaar en het succes ging verder in de Lichte Tour: afgelopen januari wonnen ze hun debuut in de Prix St. Georges. Daarnaast bracht Eggenkamp de KWPN-hengst Foundation (v. United) een aantal keer uit in het ZZ-Zwaar.

Lezen en schrijven

De amazone heeft besloten om per 1 april voor zichzelf te beginnen. “Bij Brouwer heb ik echt alles geleerd. Ik kreeg super veel les van Annemarie en zij zat uren langs de baan. We konden echt lezen en schrijven met elkaar”, vertelde Eggenkamp eerder in een interview met De Paardenkrant. “Ik heb er met heel veel plezier gewerkt maar heb nu de keuze gemaakt om voor mezelf te gaan beginnen.”

Bron: Horses.nl