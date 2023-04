Dufour en Vividus naar dik 74% in Inter II-debuut

Cathrine Laudrup-Dufour heeft in Vividus (Zaladin MI x Don Charly) een waardige opvolger gevonden voor de recent verkochte Bohemian (v. Bordeaux) en haar WK-paard Vamos Amigos (v. Vitalis). De achtjarige SWB'er maakte afgelopen weekend zijn nationale Intermédiaire II-debuut en sloot dat met 74,211% direct winnend af.

De familie Zinglersen kocht Vividus in het najaar van 2021 voor Laudrup-Dufour, maar niet lang daarna werden de Deense topamazone en haar vrouw Rasmine mede-eigenaar van Vividus. In de loop van vorig jaar trainde Dufour hem richting Lichte Tour-niveau en in oktober bracht ze hem aan de start op CDI Aarhus. In de Prix St. Georges werd de combinatie derde met 71,647%, de Inter I leverde met exact 70% de vierde prijs op.

Bron: Horses.nl