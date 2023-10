Dufour en Vividus winnen opnieuw in Randbøl

Voor Cathrine Laudrup-Dufour kwamen de Europese Kampioenschappen dit jaar te vroeg, maar de Deense amazone lijkt in de Zaladin MI-zoon Vividus QRE wel een paard voor de Olympische Spelen in Parijs te hebben. Op het terrein van Blue Hors in Randbøl won de amazone vandaag opnieuw de jonge paarden Grand Prix. Met een score van 76,124% was de combinatie een klasse apart.