Dufour investeert ook in de toekomst: neefje van Iconic B naar Denemarken

Eerder vandaag werd bekend gemaakt dat Charlotte Dujardins voormalige toppaard Mount St. John Freestyle de nieuwe Olympische hoop van Cathrine Dufour is, maar de Deense is ook in Nederland op shoppingtour geweest. Dufour heeft bij Stal de Beukenvallei van Marcel en Joyce van Sterrenburg een 2,5-jarige neef van de KWPN-goedgekeurde hengst Iconic B aangeschaft.

Robinson B is een zoon van For Romance I uit de De Niro-dochter Kiniek B. Deze merrie is een dochter van de Grand Prix-merrie Niniek STV en daarmee een halfzus van Iconic B en de internationale Lichte Tour-merrie Up Seven (Florentine Rootveld).

“Eén van onze meest talentvolle fokproducten is verkocht aan Cathrine Dufour. We zijn zo blij dat deze For Romance x De Niro zo’n goed tehuis heeft gevonden en we kijken ernaar uit om hem in de toekomst in de sport terug te zien”, aldus Stal de Beukenvallei.

Bron: Horses.nl/Insta