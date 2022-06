Duits kampioenschap: Showtime FRH is terug met ruim 82% in Grand Prix

Elf maanden na de Olympische Spelen in Tokio zijn Dorothee Schneider en Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) weer helemaal terug. De zestienjarige Hannoveraanse ruin vierde zijn comeback op het Duits kampioenschap in Balve met de overwinning in de Grand Prix. Met 82,36% verwees Schneider Isabell Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback) naar de tweede plaats.

Door de zwangerschap van Jessica von Bredow-Werndl en de pensionering van Werths twee topmerries Weihegold (v. Don Schufro) en Bella Rose (v. Belissimo M) mist Duitsland twee geroutineerde combinaties die boven de 80% kunnen scoren, dus werd er in Balve reikhalzend uitgekeken naar de comeback van Schneider en Showtime.

Unaniem eens

Showtime, die in Tokio niet zijn beste kür liep en tot een voor Schneider teleurstellende vijftiende plaats kwam, werd in Balve door alle vijf de juryleden unaniem aan kop geplaatst met scores tussen de 81,60% en 83,40%. De juryleden waren het ook unaniem eens over de plaatsing van de nummers twee en drie. Werth scoorde met Quantaz 80,16% en Frederic Wandres stuurde Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) met 78,02% naar het de derde plaats.

Werth voor Klimke

Op vier eindigde Werth met haar routinier Emilio (v. Ehrenpreis NRW), die 76,50% liet optekenen. De top vijf werd compleet gemaakt door Ingrid Klimke, die met Franziskus (v. Fidertanz) 75,04% scoorde.

Uitslag.