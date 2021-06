Duits kampioenschap: Werth vormt geen bedreiging voor Von Bredow-Werndl in Grand Prix

Met een ijzersterke proef heeft Jessica von Bredow-Werndl het eerste onderdeel van het Duits kampioenschap in Balve gewonnen. De amazone stuurde TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) in de Grand Prix naar 85,040% en nam daarmee bijna vier procent voorsprong op Isabell Werth en Bella Rose (Belissimo M x Cacir x). Dorothee Schneider reed Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) met 80,520% naar de derde plaats.

Alle vijf de juryleden plaatsen Von Bredow-Werndl en de Trakehner-merrie van Beatrice Bürchler-Keller aan kop, met scores tussen 81,700% en 87,700%. Hoogtepunten in de proef waren de piaffes, waarin de merrie echt gaat zitten en ongestoord in hetzelfde ritme doorgaat. De overgangen tussen de piaffe en passage waren vlekkeloos. Von Bredow-Werndl liet nergens een steekje vallen.

Bella Rose op twee

Isabell Werth koos ervoor om in Balve haar EK-merrie Bella Rose en de jonge, maar getalenteerde DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein) van de familie Max-Theurer aan start te brengen. Haar proef met laatstgenoemde was goed voor 80,280%. Met Bella Rose scoorde Werth een dikke procent meer. De vos merrie liet een goede eerste piaffe-passagetour zien, maar sloeg naar Werths been in aanloop naar de tweede piaffe. De proef werd beoordeeld met scores tussen 78,800% en 83,700%. De juryleden waren het met twee tweede, twee derde en een vierde plaats niet helemaal eens over de plaatsing.

Dure fout voor Schneider

Dorothee Schneider begon met Showtime FRH aan een sterke Grand Prix. De vijftienjarige Hannoveraan liet goede passages zien, maar bij de eerste twee piaffes verliep de overgang naar passage wel iets moeizaam. Na de eerste (goede) pirouette sprong Showtime om en dat kwam Schneider duur te staan, mede omdat de pirouette een dubbeltellend onderdeel is. Twee juryleden zagen in Schneider en Showtime de nummer twee.

Sterke groep

De vijf juryleden kregen een sterke groep te beoordelen. Maar liefst zes (!) combinaties scoorden tussen de 75 en 76%. De laagste score (72,920%) werd genoteerd door Matthias Alexander Rath en Foundation.

Uitslag.

Bron: Horses.nl