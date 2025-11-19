Duits Olympisch dressuurkader vrijwel ongewijzigd voor 2026

In het Duitse Olympisch dressuurkader zijn ten opzichte van vorig jaar nauwelijks wijzigingen doorgevoerd. Katharina Hemmer, Matthias Alexander Rath, Frederic Wandres en Isabell Werth behouden hun plek in het team. Sönke Rothenberger en Fendi (v. Franklin) zijn verplaatst naar het perspectiefkader. Ingrid Klimke keert juist terug in het Olympisch kader met haar EK-paard Vayron NRW (v. Vitalis).

Het Olympisch kader voor 2026 bestaat uit:

• Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano)

• Ingrid Klimke met Vayron NRW (v. Vitalis)

• Matthias Alexander Rath met Destacado FRH (v. Desperados FRH)

• Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux)

• Isabell Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback), Wendy de Fontaine (v. Sezuan) en Special Blend (v. Sezuan)

Opvallend is dat Jessica von Bredow-Werndl, die afgelopen weekend met Diallo BB (v. Dancier) de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart won, genoegen moet nemen met een plek in het perspectiefkader. Dat perspectiefkader wordt verder gevormd door Anabel Balkenhol met High Five FRH (v. Hohenstein I), Raphael Netz met Great Escape Camelot (v. Johnson) en DSP Dieudonné (v. Dante Weltino OLD), Semmieke Rothenberger met Farrington (v. Jazz), Carona Scholz met Soiree d’Amour OLD (v. San Amour I) en Sönke Rothenberger.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell