Dujardin en Alive and Kicking naar dik 79% in Grand Prix-debuut

Charlotte Dujardin heeft er, naast haar huidige toppaard Imhotep (v. Everdale), weer een nieuw Grand Prix-paard bij. Met de All at Once-dochter Alive and Kicking zette ze op de nationale wedstrijd in het Britse Hartpury een veelbelovende score van 79,13% neer. Het is voor de Britse amazone haar dertiende paard op het hoogste niveau.

“Ik kocht deze merrie toen ze vier jaar oud was en nu heeft ze, met slechts negen jaren jong, haar eerste Grand Prix gelopen met een fantastische 79%. Dat maakt me trotser dan je je kan voorstellen. Natuurlijk begint de Grand Prix-reis nu pas en ik heb geen haast, maar het gevoel in de proef was geweldig, dus ik heb hoge verwachtingen van haar toekomst”, aldus Dujardin.

Dertien Grand Prix-paarden

Alive and Kicking is voor Dujardin haar dertiende Grand Prix-paard. Ze reed haar eerste Grand Prix met Valegro, daarna volgden Fernandez, Tatler, Uthopia, Barolo, Hawtins Delicato, Mount St. John Freestyle, En Vogue, Erlentanz, Florentina, Gio en Imhotep.

Bron: Horses.nl