Dujardin en Kismet winnen Inter I-Kür op Horse of the Year Show

Charlotte Dujardin en Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale) hebben afgelopen week de Intermédiaire I-Kür op de Horse of the Year Show gewonnen. De Britse topamazone stuurde achtjarige KWPN-merrie, die eerder dit jaar beide Lichte Tour-rubrieken op CHIO Aken won, naar een score van 83,75%. Het was voor Dujardin de zesde keer dat ze het Future Elite Championship won.

“Ik was echt heel blij met hoe het ging. Kismet is pas acht jaar oud en ze heeft nog maar een paar wedstrijden gelopen. Ik vind de Horse of the Year Show een goede ervaring voor jonge paarden. Je kan soortgelijke accommodaties met deze sfeer niet nabootsen en ik dacht dat het voor Kismet een leerzame ervaring zou zijn”, vertelt Dujardin. “Ik heb haar in Aken gereden en daar heeft ze gewonnen en ik heb de nationale kampioenschappen met haar gereden, daar won ze ook. Het zijn beide outdoorwedstrijden, dus ik was benieuwd hoe ze op een indoor zou reageren. Maar ze heeft het hartstikke goed gedaan, ze gedroeg zich als een pro en dat is voor mij het belangrijkste.”

Supermodel

“Kismet is een langbenige merrie, met vier jaar was ze één en al benen. Ik heb daarom de tijd genomen om haar sterker te laten worden. Nu is ze een soort van supermodel in de dressuursport. We wisten niet echt wat we hadden, totdat ik haar ging trainen. Ze is echt ontzettend slim. Ze gaat de ring in en doet het alsof ze nooit anders gedaan heeft.”

Zesde overwinning

Dujardin won met Tismet Kismet voor de zesde keer het Future Elite Championship. Eerder won ze deze met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) in 2016, met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) in 2017, met Florentina (v. Vivaldi) in 2018, met Mount St. John Valencia (v. Vivaldi) in 2019 en met Imhotep (v. Everdale) in 2021.

Bron: Horses.nl/HOYS