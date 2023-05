Dujardin helemaal back in business, bijna 78% in Inter II-debuut met All at Once-dochter

Charlotte Dujardin is na haar zwangerschap en de geboorte van haar dochter Isabella weer helemaal back in business. Na haar dubbele overwinning met de Everdale-zoon Imhotep op CDI Windsor, reed de Britse afgelopen weekend twee jongere talenten de ring binnen. Met Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) scoorde ze 77,9% in de Intermédiaire II. Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale) won beide Lichte Tour-proeven met 78% en 76%.

“Wat een paard voor de toekomst”, vertelt Dujardin over de negenjarige Westfaals-gefokte Alive and Kicking. De merrie, thuis ook wel Audrey genoemd, werd op driejarige leeftijd achtste in de VSN-finale, toen nog met Kim Noordijk in het zadel. Vorig jaar reed Dujardin haar in een aantal Lichte Tour-proeven, maar liet de merrie ook uitbrengen door haar leerlinge Charlotte McDowall. Inmiddels is Audrey op Inter II-niveau aangekomen.

Van uitsluiting naar overwinning

Ook Times Kismet deed goede zaken op Somerford Park Farm. “Op de eerste dag begonnen we met een klein foutje. Het pijltje op Kismet’s bit wees de verkeerde kant op, dus werden we uitgesloten. Jammer, maar we zijn ook maar mensen, dus keken we maar vooruit naar de volgende dag. Dat was het wachten waard. Kismet liep een fantastische proef en won haar tweede Prix St. Georges met 78% en haar eerste Inter I met 76%. Echt een heel speciaal paard en het was heel leuk dat haar eigenaar Peter Belshaw er was om ons aan te moedigen.”

Bron: FB Charlotte Dujardin