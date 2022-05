Dujardin wint Lichte Tour-debuut met voormalig VSN-finalist Alive and Kicking

Charlotte Dujardin heeft in Hickstead haar nationale Lichte Tour-debuut met Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) gewonnen. De Westfaler-merrie, die op driejarige leeftijd achtste werd in de finale van de VSN Trofee, liep naar dik 76% in de Prix St. Georges en naar ruim 75% in de Advanced Medium.

Alive and Kicking werd als jong paard aangeschaft door Lauren Asher en zette haar in training bij Lennart Bos. Kim Noordijk stelde de merrie voor op de VWF Dressuur en later in de finale van de VSN Trofee. Daar kreeg Alive and Kicking onder andere 8,5-en voor de draf en galop. Asher verkocht de merrie later aan Gunnarlunda Dressage in Zweden en via daar kwam ze bij Dujardin terecht.

Hilius

Dujardin bracht in Hickstead ook Sarah Pidgley’s Hilius MBH (Johnson x Don Primero) aan de start. De tienjarige SWB’er, die met Annabella Pidgley één internationale wedstrijd bij de junioren liep, werd op vrijdag 13 mei tweede in de Prix St. Georges (73,578%) en een dag later tweede in de Inter I (74,706%). Op zondag liep de ruin twee proeven, die hij beide won met scores van 76,961% en 74,461%.

Ook in Hickstead liep Dujardins Olympische brons-winnaar Gio (Apache x Tango). Met Annabella Pidgley in het zadel won hij de Inter II (77,304%) en de Grand Prix U25 (76,838%).

