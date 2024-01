Dujardins Hawtins San Floriana naar Amerikaanse Olympische amazone

Carl Hester en Charlotte Dujardin hebben de twaalfjarige Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I) verkocht, dat meldt Dressprod. De Brits gefokte Hannoveraanse merrie maakte afgelopen zomer haar Intermédiaire II-debuut en sloot dat met een score van 75,15% direct winnend af. San Floriana is aangeschaft door Ashley Holzer en haar sponsor Diana Fellows.

Met de verkoop van San Floriana vertrekt er nog een (potentieel) Olympisch paard naar de Verenigde Staten. Voor de Olympische deadline van 15 januari (de datum dat paarden op naam van een eigenaar met dezelfde nationaliteit als een ruiter) vlogen eerder al Fleau de Baian (Adelinde Cornelissen), Bohemian (Cathrine Dufour, Patrik Kittel), Lars van de Hoenderheide (Charlotte Fry) en Helix (Marina Mattson) de Atlantische oceaan over.

Meerdere titels voor San Floriana

San Floriana begon haar wedstrijdcarrière met Bryony Goodwin in het zadel en na een achttal jonge paarden-wedstrijden won ze op vierjarige leeftijd het Brits Kampioenschap. In de zomer van 2017 nam Dujardin de teugels van Goodwin over. Kort daarna wonnen ze het Brits Kampioenschap voor vijfjarigen en dat winterseizoen volgde de titel op het NAF Five Star Winterkampioenschap. In 2018 volgde de titel op het Brits Kampioenschap voor zesjarigen.

Lichte Tour en Inter II

Tussen 2019 en 2022 bleef het even stil rondom San Floriana, maar in 2022 reed Dujardin haar op een aantal Lichte Tour-wedstrijden. Het jaar daarop volgde de overstap naar de Intermédiaire II. Op Hunters Equestrian in juni won ze haar debuut met 75,15%, een week later ging er in Wellington met 76,76% nog een schep bovenop. Op het Brits Kampioenschap in september reed Dujardin de merrie voor het laatst de ring binnen. Die proef won ze met 77,88%.

Bron: Horses.nl/Dressprod