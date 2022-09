Dutch Pony Championship: Titels voor Hexagon’s Dragonfly, Tjiesto L.H. en Black Pearl

Afgelopen zaterdag werd de finale van de eerste editie van het Dutch Pony Championship in IJsselmuiden verreden. Na zeven voorselecties namen 45 vier-, vijf- en zesjarige dressuurpony's het in finale tegen elkaar op. Hexagon's Dragonfly, Tjiesto L.H. en Black Pearl werden als kampioenen gehuldigd.

“Deze pony vergeet je niet meer als je ‘m hebt zien lopen”, vertelt Tommie van Puijenbroek-Visser, die samen met Yessin Rahmouni verantwoordelijk was voor de jurering, over winnaar Hexagon’s Dragonfly. De NRPS-hengst won de rubriek voor vierjarigen. “Hij is een mini-versie van zijn vader Hexagon’s Double Dutch van Thamar Zweistra. Wat een power en uitstraling heeft hij. In totaal behaalde hij 85 punten, met als hoogste cijfer een 9,5 voor zijn draf. Hij won ook in de voorselectie, hoorden we achteraf. Maar we hebben bewust niet naar eerdere uitslagen gekeken, zodat we blanco konden jureren. Dragonfly sprong er echt uit, en werd bovendien heel netjes gepresenteerd.”

Fijne rijderij

Sowieso complimenteert van Puijenbroek-Visser de deelnemers met de manier waarop ze aan het rijden waren. Netjes, sympathiek, rustig. “Ook als een pony wat kijkerig of onrustig was, werd dat goed opgelost. We kunnen niet anders zeggen dan dat we óók onder de indruk waren van de wijze van rijden.” Op twee, met 84 punten, eindigde Macciato, een NWPCS-pony. “Een wat kleinere pony, maar een heerlijk beestje, dat gemakkelijk beweegt. Ook hij werd netjes voorgesteld, door Isa Hollands.” De elegante valkkleurige NRPS-hengst Der Charmeur KH won de bronzen medaille, met Sita Hopman in het zadel. Hij werd beloond met 82,5 punten.

Vijfjarige dressuurpony’s: Tjiesto L.H. en Levi Heusinkveld

Levi Heusinkveld met Tjiesto L.H. Foto: Fototrailer

Bij de vijfjarige pony’s was het Tjiesto L.H. (NWPCS) die de meeste punten kreeg. “Eigenlijk gaf bij hem het gereden zijn de doorslag”, aldus van Puijenbroek-Visser. “Levi was ook de amazone van Spoorzicht’s Jaguar (NWPCS), die tweede werd. Ze rijdt als een prof: mooi gecontroleerd en met veel gevoel, in een prachtige houding, en ze heeft haar pony’s er heel goed aan staan.” Op het protocol van Tjiesto regende het negens. Hij was met afstand de beste, met 88,5 punten. Spoorzicht’s Jaguar kreeg 82 punten, een half puntje meer dan de nummer drie, de talentvolle NWPCS-hengst Dempsey Sil met Esmae Niessen. Voor Tjiësto was er de hoofdprijs voor de hoogst scorende dressuurpony: een gloednieuw Custom-dressuurzadel.

Zesjarige dressuurpony’s: Black Pearl en Lieve Berndsen

Bij de zesjarigen was het de betere galop waar de winnares haar eerste plek aan te danken had. “We vonden Black Pearl een plaatje van een pony, een heel sjiek ding”, vertelt van Puijenbroek-Visser. “Een pony die mooi bergop loopt en die ook heel sympathiek gereden werd, door Lieve Berndsen. Het klopte gewoon allemaal bij deze combinatie.” Het zilver in deze groep was voor Spoorzicht’s Jupiler. De NWPCS-hengst werd keurig voorgesteld door Yelin Kayalar en kreeg maar liefst een 9 voor de draf, maar de merrie gaf hem toch het nakijken. 84,5 punten was er voor Black Pearl, 83 Spoorzicht’s Jupiler. Op drie, met 79 punten, eindigde de NWPCS-ruin Goldwinshoeve VJ met Jonne Liefhebber.

Springpony’s

Omdat iedereen die aan bepaalde wedstrijdeisen voldoet zich kon inschrijven voor het springen, was het afwachten hoe de deelnemende springpony’s het er vanaf zouden brengen. Volgens Rob Ehrens, die samen met Joost Siemerink het jurypanel vormde, beschikten alle deelnemers zonder uitzondering over kwaliteit. “We hebben niet één pony gezien die er op een negatieve manier uitsprong”, verklaart de oud-bondscoach, die het initiatief van een kampioenschap voor jonge pony’s prijst: “Het was geweldig om mee te maken; we hebben ervan genoten, zowel van de pony’s als van de manier waarop zij gereden werden. In ons land zijn absoluut genoeg talentjes die een dergelijke wedstrijd rechtvaardigen. Hopelijk krijgt deze mooie competitie een vervolg.”

Vierjarige springpony’s: Buitenstee’s Doerak en Tara van der Linde

De beoordeling van de springpony’s vond plaats op een vergelijkbare manier als ‘grote paarden-variant’ Blom Cup. Dat betekent dat de vierjarigen tijdens hun twee parcoursen beoordeeld werden op wijze van gaan tussen en over de hindernissen, en op hun galoppade. Een balk of weigering leverde minpunten op. De New Forestruin Buitenstee’s Doerak met amazone Tara van der Linde won met een behoorlijke voorsprong. “Wat een lekkere pony!”, prijst Ehrens. “Mooi om te zien en hij liet zich heel fijn rondsturen.”

Niki voor Monchino

Ehrens vervolgt: “Sowieso was het totaalbeeld bij deze jonge pony’s heel goed. Geen enkele combinatie kwam in de problemen. Een enkele pony was wat onder de indruk van de entourage, maar de ruiters losten dit zonder uitzondering rustig op. De omstandigheden waren ideaal en er stond een mooi en sympathiek parcours.” Buitenstee’s Doerak won het vooral door negens, voor de galop en het vermogen. Met een totaal van 85,5 punten kon hem de winst niet ontgaan. De KWPN-gefokte Niki werd met Marleen Otten in het zadel tweede, met 77,5 punten, gevolgd door de NWPCS-merrie Monchino met Diede Meulenpas met net een half puntje minder.

Vijfjarige springpony’s: Small-brook’s Unknown Legend en Amanda Vos

Bij de vijfjarigen – waarbij de eerste ronde op stijl en de tweede op tijd werden beoordeeld – waren de winnaarsdeken en -lint voor Small-brook’s Unknown Legend (NNFPS) met Amanda Vos. “De merrie begon een beetje zuur aan het parcours en was daardoor iets tegen het been. Ik denk dat ze naar haar veulen wilde. Maar gaandeweg liet ze zien wat ze in huis had en gingen de oortjes erop. In de barrage reed haar amazone een strakke rit waarbij de merrie mooi meewerkte. Zo’n barrage maakt het spannend, en ook dat hogere tempo is iets wat een jonge pony moet leren.” De nummer twee, Salto Patento (eveneens een NNFPS merrie) met Alisha Korf, was iets langzamer en kreeg daardoor een plaatsingspunt meer.

Beheerste rit

De NRPS-hengst D&R Sportpony’s Ziro La-Di met Luc van Hoorn, was nog niet helemaal toe aan een snelle rit; zijn ruiter Luc van Hoorn koos heel verstandig voor een beheerste rit en werd daardoor in totaal derde, na een eerste plek in de eerste ronde. MC met Milou van der Veeken had hetzelfde aantal punten, maar haar lagere klassering in de stijlronde deden de AES-merrie op plek vier belanden. “Sommige pony’s hebben echt zo’n ponygalopje, wat het rijden van een parcours wel gemakkelijk en comfortabel maakt. Andere maken mooie ruime sprongen en je ziet ook dat zo’n pony gemakkelijk schakelt en eens een galopsprong kan weglaten.”

Zesjarige springpony’s: Finn en Katelijne Pfilipsen

Katelijne Pfilipsen met Finn. Foto: Fototrailer

Bij de zesjarigen was het de NRPS-ruin Finn met amazone Katelijne Pfilipsen die de eer én de hoofdprijs verdiende. Die hoofdprijs bestond uit een weekend lang gebruik maken van een hagelnieuwe tweepaards vrachtwagen van hoofdsponsor BTTS Horsetrucks. “Een veelzijdige pony met veel kwaliteit. In het begin sprong Finn met een wat open voorbeen, maar wat is deze combinatie vooruitgegaan”, aldus Ehrens. “Ook de nummer twee, de NRPS-hengst Messenger van de Koetsiershoeve met Annika de Groot is er eentje om in de gaten te houden.” De nummer 3, de New Foresthengst Thunbergia’s Galanthus, noemt Ehrens eveneens een geweldige pony. Een ongelukkig gereden lijn in de barrage kostte hem en zijn amazone Ize Herwers waarschijnlijk de winst, maar dat de kwaliteit er is, is een ding dat zeker is.

