EDS-veilingtopper Charming Lady vijfde in inloopproef Piaff Förderpreis

Voor Ann-Kathrin Linsenhoff en stiefzoon Matthias-Alexander Rath was deze week met het overlijden van Totilas heftig, maar soms helpt afleiding het allerbest in zulke situaties. Die heeft familie Rath-Linsenhoff op dit moment genoeg met drie kampioenschappen op Gestüt Schafhof. In één van die kampioenschappen, de Piaff Förderpreis, rijdt ook iemand mee die niet bij de pakken neer is gaan zitten. Sophie Reef, die deze week TC Genua (v. Charmeur) verloor, rijdt met EDS-topper Charming Lady mee en werd vijfde in de inloopproef.