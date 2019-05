Edward Gal: ‘Het is wel de tiende keer, maar iedere keer is speciaal’

Dressuurruiter Edward Gal won voor de derde keer op rij met zijn hengst Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) en voor de tiende maal in zijn succesvolle loopbaan de Nederlandse titel bij de senioren. Daarmee benadert Gal het record van dertien titels van Anky van Grunsven. Hans Peter Minderhoud veroverde net als vorig jaar het zilver met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi). Emmelie Scholtens debuteerde op het podium met de bronzen medaille met de hengst Apache (v. UB 40).

De tiende titel voor Gal. “Het is wel de tiende keer, maar iedere keer is speciaal”, laat de kampioen weten. Zijn hengst Glock’s Zonik N.O.P. was er een paar maanden uit. “De laatste maanden in de training liep hij al heel goed. Van de winter was hij niet helemaal fit, daardoor heb ik ook nauwelijks wedstrijden gereden. In januari begon hij zich weer beter te voelen. Nu voelt hij zich weer fijn. Ik heb hem nog niet eerder zo in vorm gehad.”

Geweldige Kür op Muziek

Edward Gal won vrijdag al de Grand Prix als eerste onderdeel van het NK en deed daar in de finale nog een schepje bovenop. Met een foutloze en geweldige Kür op Muziek vergrootte Gal de voorsprong op zijn partner en stalgenoot Hans Peter Minderhoud.

Hans Peter Minderhoud eindigde na een succesvol jaar, met goede resultaten op het WK en in de wereldbekerwedstrijden, wederom op de tweede plaats met Glock’s Dream Boy N.O.P. “Vorig jaar in april liep hij pas zijn eerste internationale wedstrijd. Dus het is heel snel gegaan. Na de wereldbekerfinale in april heeft Dream Boy even rust gehad en hij heeft daarbij als dekhengst ook nog verplichtingen. Ik was al heel blij hoe hij zich hier liet zien.” Zoals we inmiddels van de combinatie gewend zijn waardeerden de juryleden het optreden in de finale met 81.300 procent.

Eerste keer podium

Emmelie Scholtens eindigde voor het eerst op het podium. “Ik ben heel blij met deze medaille, en niet naast de minste ruiters. Heel tevreden dus. Vandaag was het best een pittig ritje met Apache. Het was onstuimig door de wind en daardoor schrok Apache een paar keer. Maar hij heeft ook hele mooie stukken laten zien.” Naast Apache heeft Emmelie ook de hengst Desperado als troef voor het EK. “We gaan gaandeweg het seizoen bepalen wie er mee gaat naar het EK. Desperado gaat mee naar Geesteren. Dat wordt zeker een belangrijke wedstrijd. Desperado is een heel bijzonder paard, maar misschien heeft hij nog wat langer tijd nodig.”

Juryvoorzitter vol lof

Juryvoorzitter Francis Verbeek was vol lof. “Ik denk dat we vanmiddag een fantastische afsluiting gehad hebben van het NK. Ik heb ontzettend kunnen genieten van de ruiters. Er is mooie muziek en er wordt ook goed op de muziek gereden. Iedereen heeft genoten.”

‘In de breedte is goed gereden’

Voor bondscoach Alex van Silfhout was het NK Dressuur de eerste observatiewedstrijd van het seizoen. “In de breedte is goed gereden. We hebben een mooie groep, waarmee we met centrale trainingen zijn begonnen. Iedereen is bijzonder gemotiveerd. Dat is een hele mooie ontwikkeling.”

Het EK in Rotterdam is het doel de komende zomer. “Geesteren in het derde weekend van juni is de volgende observatiewedstrijd. Wellicht dat ik Aken nog gebruik als observatie voor ik het definitieve team bekend maak.”

Uitslag NK Dressur, Senioren

Goud Edward Gal, Glock’s Zonik N.O.P. (v.Zack), 158.125

Zilver Hans Peter Minderhoud, Glock’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi), 149.541

Brons Emmelie Scholtens, Apache (v.UB-40), 148.991

Bron: Persbericht