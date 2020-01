Edward Gal komt met Total US naar Jumping Amsterdam

De oplettende internetter had het al kunnen zien: er staat een nieuwe naam op de deelnemerslijst voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam. Edward Gal komt met Glock's Total US (v. Totilas) naar Amsterdam. Afgelopen weekend debuteerde de combinatie in de Lichte Tour met een score van bijna 82% op de subtopdriedaagse in Tolbert.

De Prix St. Georges, de Dressuur Magazine Prijs, wordt donderdagavond om 21.25 uur verreden en geldt als kwalificatie voor de tweede Lichte Tour-rubriek, de Intermédiaire I-kür op zaterdagmorgen (10.50 uur).

Bekijk hier de eerste Prix St. Georges van Gal en Total US



Bron: Horses.nl

