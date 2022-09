Edward Gal naar Jumping Amsterdam

Edward Gal verschijnt op Jumping Amsterdam voor het eerst sinds zijn sabbatical weer voor het publiek in de ring. De ruiter rijdt op woensdag 25 januari mee in The Top of Dressage. Gal heeft nog geen concrete wedstrijdplannen, maar is vastbesloten zijn terugkeer in de wedstrijdsport te maken. "Maar eerst maar eens The Top of Dressage. Zonder druk, voor een enthousiast Amsterdams publiek."