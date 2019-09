Edward Gal reddende engel in Tolbert

Edward Gal reed zelf niet mee op de Subtop-tweedaagse in Tolbert maar leverde daar wel een knappe prestatie. Hij ving de ontsnapte Zeronica (Talos x Harald) van Anouk Noordman, nadat de tuigpaardmerrie ervandoor ging bij het opdoen van de deken voor de ereronde van de Grand Prix.

Na haar goede prestaties in Tolbert mocht Anouk Noordman zowel met Dante’s Glory (Don Juan de Hus x Ehrenpreis NRW) als met Zeronica meerijden in de prijsuitreiking. Omdat die elkaar direct opvolgden, besloot ze Zeronica in beide ererondes te rijden. “Met oog op de sponsoren moest ik na de ereronde van het ZZ-Zwaar gauw van deken wisselen en dacht: Zeronica kan wel even wachten”, legt Noordman uit.

Zeronica richting Gal

Maar Zeronica bleek geen zin te hebben in wachten en zette het op een lopen. “Ik laat haar wel vaker los staan en dat is nooit een probleem. Ze schrok niet maar nu zei ze: doei, ik ga er vandoor!”, vervolgt Noordman lachend die haar Zeronica vervolgens richting Edward Gal zag draven. “Ik ging er van uit dat Edward haar wel zou kunnen vangen en dat gebeurde gelukkig ook.”

Onderonsje met grote voorbeeld

Noordman kan er wel om lachen en is blij dat haar merrie in de handen van Gal terecht kwam. “Het was even een onderonsje met mijn grote voorbeeld. Hopelijk heeft Edward met Zeronica kunnen overleggen hoe we het nu in de Grand Prix zo goed mogelijk verder kunnen doen.”

Reddende engel Edward Gal en Anouk Noordman, die bij poging nummer twee alsnog de deken opdoet bij haar Grand Prix-merrie Zeronica. Foto: Petra Duindam Foto’s: Petra Duindam Bron: Horses.nl