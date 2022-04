Een combinatie om in de gaten te houden richting Parijs: Rothenberger en Fendi

"Die laatste lijn was wereldklasse, dit is een wereldklassepaard, eentje voor het Olympisch kader", liet dr. Dietrich Plewa zich ontvallen als commentator bij de huldiging van de winnaar van de Louisdor Preis-kwalificatie in Hagen. Hij had het daarbij over achtjarige Fendi (Franklin x Diamond), die dit weekend onder Sönke Rothenberger een verpletterende indruk maakte.

De achtjarige Fendi kan zo maar eens in de voetsporen gaan treden van Cosmo, die ook op negenjarige leeftijd op de Olympische Spelen (in Rio de Janeiro) liep. Voor nu heeft Sönke Rothenberger in ieder geval het ticket voor de Louisdor Preis-finale te pakken, met een score van 76,68% won hij de kwalificatie in Hagen met een straatlengte afstand. Rothenberger liet weten dat hij de finale ook wil gaan rijden en wellicht in het najaar ook een eerste echte Grand Prix.

V-Plus naar winst in Nürnberger kwalificatie

De voormalige PSI-veilingtopper (1,2 miljoen euro) Harmony’s V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) won vanmiddag in Hagen de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Onder Susan Pape liep V-Plus naar 74,268%.

In elke Burg-Pokal kwalificatie is slechts één ticket voor Frankfurt te verdienen en in Hagen was die dus voor V-Plus. In de buurt kwam Dolciario (v. Danciano) met Frederic Wandres (74,097%). Een derde paard om in de gaten te houden is de door Egbert Schep gefokte Joshua (v. Sezuan) van Isabell Werth. Aan talent heeft de zwarte geen gebrek (en piaffe zit er ook al op was vandaag te zien), alleen moet Werth het allemaal nog in goede banen kunnen leiden. Vandaag lukte dat niet, Werth groette af.

Bron: Horses.nl