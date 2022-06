Een-tweetje voor Helgstrand: Marinanne blijft voor op zoon Alexander

In de Prix St. Georges, die vandaag werd verreden op het toneel van het Deens kampioenschap, ging de strijd vooral tussen moeder en zoon Helgstand. Moeder Marianne trok met haar WK-finalist Elverhøjs Raccolto (Sezuan x Sandro Hit) aan het langste eind en verwees haar zoon Alexader met de schimmel Belantis (Benneton Dream x Expo'se) naar de tweede plaats.

Marinanne Helgstrand noteerde met Elverhøjs Raccolto 71,842% en was daarmee de unanieme winnaar. Haar zoon Alexander deed daar niet heel veel onder. Hij stuurde de eerder door Isabell Werth gereden Belantis naar 70,307%. De derde prijs kwam ook in handen van een Helgstrand-ruiter. Dat was Michael Grønne Christensen die met de achtjarige merrie Atterupgaards Miley (v. Atterupgaards Seebach) exact 70% scoorde.

Uitslag