Eerste nationale Grand Prix-titel voor Gareth Hughes, brons voor Indigro

Gareth Hughes heeft afgelopen zondag voor de eerste keer in zijn succesvolle carrière het Brits kampioenschap gewonnen. Met Silvano van Hof Olympia (Sandro Hit x Silvano) werd Hughes in de Grand Prix derde, maar met een prachtige kür, goed voor 79,875%, veroverde hij de gouden medaille. De bronzen medaille werd gewonnen door Andrew Gould en de KWPN-hengst Indigro (Negro x Jazz).

“Ik heb echt geluk gehad, ik heb denk ik alle ambities die ik had wel bereikt. Ik heb deel uitgemaakt van het nationale team, ik heb medailles gewonnen en ik heb hier eerder titels gewonnen, maar allemaal op lagere niveaus. Nationaal kampioen worden.. Het is zo leuk om die thuis op de plank te hebben staan”, vertelt Hughes. In de kür werd de ruiter op de hielen gezeten door Kathleen Kroencke. De amazone, in de Grand Prix nog goed voor de winst, scoorde met San Royal (San Remo x Grand Royal M) 79,550%. Dat leverde haar de zilveren medaille op.

KWPN-hengst Indigro liep met zijn ruiter Andrew Gould naar 77,950% en won daarmee het brons. Gould zette met de getalenteerde Indigro een indrukwekkende kür neer. De negenjarige KWPN’er imponeerde met zijn piaffe- en passagetour en is zonder twijfel een paard voor de toekomst.

Uitslag.