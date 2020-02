Eerste observatie jeugd EK dressuur naar Tolbert

In verband met het verdwijnen van CDI Zeeland, de voorgaande jaren gastheer van de eerste observatie van de jeugd in het kader van het EK dressuur, heeft de KNHS L&R Horse Events benaderd voor het organiseren van de observatiewedstrijd. Deze vindt op 4 april 2020 plaats in Tolbert.

Na dit voorjaar een succesvolle editie van de Subtop driedaagse in Tolbert gaat er dus nog een belangrijke wedstrijd naar het noorden van het land. “We vinden het hartstikke leuk dat we zijn benaderd. De accommodatie in Tolbert is prachtig en we gaan onze uiterste best ervoor doen om er een geslaagde wedstrijd van te maken. Om het internationale allure te geven hebben we een aantal FEI-juryleden benaderd en daarnaast nog Grand Prix-juryleden”, vertelt Rolinde Meursing.

Op de observatiewedstrijd komen de pony’s, Children, junioren, young riders en U25 Grand Prix-ruiters aan start.

Lees ook:

Bron: Horses.nl