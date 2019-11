Egbert Kraak: ‘Ik hoop dat deze nog even blijft’

Egbert Kraak debuteerde zaterdag op de Subtopwedstrijd in Udenhout met Bingo (v. Goodtimes) in de Grand Prix. Het duo, dat twee weken terug bij hun eerste gezamenlijke optreden ook al de Inter II won met ruim 68%, schreef met 69,402% hun tweede overwinning op rij op hun naam.

Kraak heeft Bingo sinds afgelopen augustus pas onder het zadel, maar de twee zijn in korte tijd al behoorlijk op elkaar ingespeeld. “Er zaten vandaag zeker nog wel dingetjes in die beter kunnen en je merkt dat het allemaal in de ring nog niet zo goed gaat als dat hij het thuis al wel kan, maar er zaten geen grote fouten in de proef”, vertelt Kraak over zijn rit. “Vorige keer had ik hem een beetje te lang losgereden en toen hadden we ook wat foutjes in de series om de twee en om de pas, maar vandaag ging dat goed. Het is gewoon nog een beetje zoeken en afstemmen op elkaar, dan kunnen die punten echt nog wel omhoog.”

Kriebels

Hoewel Kraak zich in het dagelijkse leven voornamelijk bezighoudt met de handel in toppaarden en hij meestal klanten krijgt op het moment dat deze paarden wedstrijdklaar zijn, hoopt hij met Bingo nu zelf wat meer te kunnen gaan starten. “Hij heeft heel veel talent voor het verzamelde werk en het is gewoon een heel fijn paard om mee te werken”, vertelt Kraak verder. “Hij is een echte persoonlijkheid met een ontzettend fijne instelling en ik moet je eerlijk zeggen dat met hoe het nu gaat, het toch ook wel een beetje begint te kriebelen om vaker te gaan starten.”

Nog meer kandidaten

Behalve Bingo heeft de 56-jarige ruiter nog twee paarden op stal staan, die binnenkort klaar zijn voor de Grand Prix. “Een van deze twee wil ik sowieso nog twee jaar zelf houden en dan is het natuurlijk wel leuk om met een paar paarden weer regelmatig op wedstrijd te gaan”, besluit Kraak.

Top drie

Margo Timmermans eindigde met Catch Me (v. Dreamcatcher) op de tweede plaats. Van een van de juryleden kreeg Timmermans ruim 72%, maar haar totaalscore van 69,130% was goed voor het rode lint. De top drie werd compleet gemaakt door Thamar Zweistra met El Macho Malo (v. Jazz), die eerder deze maand succesvol zijn Grand Prix-debuut maakte. De score van Zweistra en Macho kwam uit op 67,391%.

Lichte Tour

In de gecombineerde Lichte Tour-rubriek ging Demy Kurstjens er unaniem met de overwinning vandoor. Kurstjens kreeg 67,5% voor haar Prix St. Georges-proef met Kingsley Chaplin DK (v. Johnson) en stond daarmee ruim vier procent los van de rest van de concurrentie. Het rode lint was in deze rubriek voor Yardena van Es met Flash Dream (v. Lord Leatherdale), die eveneens Prix St. Georges reed.

Margaret de Geus-Heitman kreeg voor haar PSG-proef met Massage-Equi’s Eldorino (v. Spielberg) exact dezelfde score als Maartje te Braak kreeg voor haar PSG-proef met Hennesy Tika (v. Jazz) en daarmee eindigden de amazones ex aequo op de derde plaats.

Bron: Horses.nl