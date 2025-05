EK Children-kanshebbers kijken uit naar observatie op CHIO

Na de observatie van eerder deze maand in Tolbert en volgende maand in Exloo, wordt op CHIO Rotterdam de laatste observatie voor de Europese kampioenschappen voor de jeugd verreden. Naast de young riders en de U25, strijden nu ook de pony’s, children en junioren om een EK-startbewijs in het Kralingse bos. Daar mogen de beste acht combinaties uit de eerdere observaties rijden. CHIO Rotterdam blikt vooruit met kanshebbers Bo Leijten, Floor Kulik en Lisa Claessens.

Bo Leijten, Floor Kulik en Lisa Claessens zijn alle drie dertien jaar oud en gaan uiteraard nog naar school. Bo is geboren in Woerden en woont tegenwoordig in Reeuwijk. Ze zit in de tweede klas van de havo. Lisa is een geboren Brabantse, ze komt uit Veghel. Inmiddels woont ze in het Limburgse Meijel. Ook Lisa doet twee havo. Floor is geboren in Goes en woont nu in Oude Tonge. Ze zit in de tweede klas van de mavo.

Toekomst in de paarden

Floor, Bo en Lisa zien allemaal hun toekomst in de paarden. Floor weet zeker dat ze in de sport wil, Lisa zou graag van lesgeven haar beroep maken en Bo wil graag samen met haar moeder paarden opleiden.

Floor Kulik, hier met Dutch Dandy D.J. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bo en Floor zijn al eens op het CHIO geweest. Bo: “Ik was opgenomen in het KNHS Utrecht Stars Talententeam en daarmee heb ik het CHIO bezocht. We hebben naar de sport gekeken, maar ook een rondleiding gehad. Ik vond het super leuk en merkte hoe goed het georganiseerd is.” Floor: “Ik ben gewoon als publiek geweest en vond het prachtig, vooral de hoofdring.” Lisa: “Ik ben nog nooit bij het CHIO geweest, maar heb wel via ClipMyHorse gekeken en vond het er schitterend uit zien.”

Voorbereiding

Is het vooral leuk om op het CHIO te mogen rijden of komen er ook zenuwen bij kijken en wordt er nog iets speciaals gedaan in de voorbereiding voor een dergelijk evenement? Floor: “Ik heb er nu al zin in en denk niet dat ik nerveus zal zijn. Ik bereid me voor net als ik dat op andere wedstrijden doe en dat is voor mij vooral lekker in het ritme blijven.” Lisa: “Ook ik heb er al veel zin in en heb er alle vertrouwen in dat, als ik doe wat ik altijd doe, het helemaal goed komt.” Bo: “Natuurlijk heb ik er ook al veel zin in. Het is gaaf om op een concours als het CHIO te mogen rijden. Mijn paard en ik worden voor een grote wedstrijd allebei altijd lekker gemasseerd en ik zorg dat we niet alleen trainen, maar ook leuke dingen doen zoals op buitenrit gaan.”

Van wie leren ze het

Van wie krijgt het drietal les en hebben ze een voorbeeld? Bo: “Ik train bij Patrick van der Meer en Loes Corsel. Ook mijn moeder helpt me. Mijn voorbeelden zijn diezelfde Patrick, Dinja van Liere en Charlotte Fry.” Lisa: “Ik krijg les van Tom Verhoeven en ook van Loes. Dinja van Liere is mijn voorbeeld, zij rijdt met hele kleine hulpen, haar paarden zijn super voor elkaar en ze zit ook nog eens heel mooi.” Floor: “Ik train bij mijn moeder Carola Kulik en we krijgen kadertraining van Loes Corsel. Mijn moeder is ook mijn voorbeeld, maar ik kijk ook graag naar Charlotte Fry. Bij Lottie zie je bijna niet dat ze hulpen geeft bij haar oefeningen.”

Bella Rosa, Icecream en Gentle

Vervolgens vertellen de amazones over hun paard waarmee ze het selectietraject rijden. Floor: “Ik zal Bella Rosa rijden, een hele lieve, donkerbruine merrie van twintig jaar. Ze is 1.70m hoog en doet super haar best voor me. Ik rijd haar nu een half jaar en we hebben haar speciaal gekocht voor mijn laatste jaar bij de Children. Haar vader is Belissimo M en het is de bedoeling dat we samen na deze klasse Junioren gaan rijden. Naast Bella heb ik hiervoor ook nog een tweede paard.” Lisa: “Mijn paard dit jaar is Icecream, een twaalfjarige merrie van Negro. Icecream is wit en meet 1.69m. Ook zij is heel lief en ook wij zijn nu een half jaar een combinatie. Ze bewaart haar energie echt voor mij en ligt buiten het rijden veel te relaxen.” Bo: “Ik zal Gentle van Wittenstein (v. Wittenstein) rijden. Gentle is een veertienjarige vosmerrie van 1.64m. Ze is heel lief, maar ook lekker pittig.”

Paardenwelzijn

De drie children-dames hebben ook een mening over paardenwelzijn. Lisa: “Ik vind de discussie hierover terecht. Een sportpaard moet ook paard kunnen zijn en heeft naast een leven in de ring ook recht op een leven in de wei. Onze paarden krijgen dat dan ook.” Bo: “Onze paarden krijgen alles wat ze volgens ons nodig hebben. Ze gaan naar het bos, worden gemasseerd, gaan onder de Bemer deken, we doen alles voor ze.” Floor: “Ik vind het super belangrijk dat mijn paarden het goed en goed naar hun zin hebben. Als zij het naar hun zin hebben en blij zijn, ben ik dat ook.”

Ouders

De amazones zijn nog jong en hebben hun ouders nog bij hun ambities nodig. De vader van Lisa: “Wij genieten van de hobby van Lisa en gaan er net zo voor als onze dochter. We komen zelf niet uit de paardenwereld, maar zijn wel fanatieke sporters. We hebben er aan moeten wennen, maar Lisa laat er veel voor en we vinden het super hoe ze het doet.” De moeder van Bo: “Het kost ons veel tijd, maar we vinden het super mooi. Ik rijd zelf ook fanatiek, maar door Bo is dat wel op een lager pitje gekomen.” De moeder van Floor: “Ik geniet van alles rond Floor en haar paarden. Haar passie is ook die van mijn man en mij. We hebben de paarden aan huis en dat is heerlijk. Ik geniet ervan om mijn kind te zien trainen als ik aan het koken ben. Het is vanaf het begin al heel bijzonder en het wordt alleen maar mooier.”

Hopen op Rotterdam

Het slotwoord is weer aan de hoofdpersonen: Bo Leijten, Floor Kulik en Lisa Claessens. Bo: “Onze sport is de mooiste sport die er is. Ik hoop echt dat ik op het CHIO mag rijden en tel de dagen af.” Floor: “Ik wil nogmaals benadrukken dat paardenwelzijn heel belangrijk is willen we onze sport blijven beoefenen. De discussie hierover en alle negativiteit vind ik heel vervelend. Ook ik hoop dat ik in Rotterdam mag rijden. Lisa: “Ik wil me graag bij Bo en Floor aansluiten. Ook wil ik graag zeggen dat ik heel blij ben met waar ik nu sta. Het is snel gegaan en ik geniet er echt van. Ik tel de dagen af naar het CHIO en hoop dat er veel mensen bij de children-rubriek op zaterdagmiddag komen kijken.”

Bron: CHIO