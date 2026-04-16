Eline Anker maakt debuut met Hermès in Wezep

Rick Helmink
Eline Anker maakt debuut met Hermès in Wezep featured image
Dinja van Liere en Hermès op het EK in Crozet Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Dinja van Liere maakte kort na haar kür op het Europees Kampioenschap in Crozet bekend dat die kür haar laatste proef met Hermès was geweest. Meteen werd duidelijk dat Hermès niet verkocht zou worden, maar een nieuwe amazone zou krijgen. In de tijd daarna werd het een publiek geheim dat Eline Anker, de dochter van Hermès’ mede-eigenaar Jan Anker, de teugels had overgenomen. Nu staat de combinatie voor het eerst officieel op een startlijst: morgen op het subtopconcours in Wezep, waar ook Habibi DVB zijn rentree maakt en Mauro Turfhorst en My Toto op de startlijst staan.

