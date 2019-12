Elisabeth Geluk: ‘Om de tafel met Imke heeft goed uitgepakt’

Op de eerste dag de meerdaagse Subtopwedstrijd It's All Dressage in Nieuw- en Sint Joosland eindigden Elisabeth Geluk en Hamilton (Apache x Contango) met 66,543% als vijfde in het ZZ-Zwaar en vandaag deden ze er een flinke schep bovenop. De score liep op tot 71,229% en daarmee won het duo, dat onlangs debuteerde in de Subtop, met overmacht de rubriek.

“Bij ons debuut van twee weken geleden hadden we ook 66 procent en gisteren opnieuw. Het was niet slecht maar ik wilde het graag verbeteren. Na de proef van gisteren ben ik met mijn trainster Imke (Schellekens-Bartels, red.) aan tafel gegaan om te bespreken wat er beter moest. Dat heeft goed uitgepakt. Ik ben echt heel erg blij met vandaag”, vertelt Elisabeth Geluk enthousiast. “Gisteren had ik de motor niet voldoende aan, maar vandaag stond hij wel aan. Hamilton trok er echt aan. Dan klimt hij er mooi in en houdt dat ook de hele proef vol.”

Nog wat groeien

Het duo reed een sterke draftour en mooie galoppirouettes. “Met onder andere schouderbinnenwaarts op de AC-lijn vind ik dit best een pittig ZZ-Zwaar-proefje. Gelukkig vond de jury dat het vloeiend en makkelijk ging. In de galop hadden we nog wel wat slordigheidjes. Die moeten eruit. En wie weet kunnen we dan nog wat groeien.”

Plannetje

Geluk was met haar Apache-zoon eerder al succesvol in de basis. Zo werden ze Zeeuws kampioen in het M1, M2 en Z1. Op de KNHS Indoorkampioenschappen won het duo afgelopen winter zilver in het Z1. Vervolgens sloegen ze het Z2 over. “We hebben één keer ZZ-Licht gestart en afgelopen mei reden we op CDI Compiègne bij de zevenjarigen. Dat was vergelijkbaar met het ZZ-Zwaar en toen is het plannetje ontstaan dat ik dit najaar graag ZZ-Zwaar wilde starten.”

Opvolger Samaranch

De amazone reed eerder op het hoogste niveau met haar inmiddels gepensioneerde Samaranch (v. Krack C) en hoopt dat straks ook met Hamilton te kunnen doen. “Het ziet er al veelbelovend uit en er gaat nog wel een paar jaar overheen. Maar dat is met Hamilton zeker het plan voor de toekomst.”

Extra betekenis

Vorig jaar nam Samaranch op It’s All Dressage afscheid van de sport en werd daar door de organisatie in het zonnetje gezet. “Nu neemt Hamilton het stokje over. Het is een prachtig concours en ik woon zelf ook in Zeeland. Daarmee het het voor mij een extra betekenis.”

Lotje Schoots opnieuw tweede

Net als gisteren mocht Lotje Schoots de tweede prijs in ontvangst nemen. Nu zette ze met Isabella B (v. Desperados) 67,400% neer. Marije de Lange reed Inspiration (v. Everdale) naar 67,343% en daarmee eindigde het duo opnieuw op de derde plaats. Ook Marie Louise Moerings ging op herhaling: na haar vierde plaats van gisteren met Indo (v. Hofrat) werd ze nu opnieuw vierde (67,086%).

Fleur Prinsen weer vooraan

In de individuele proef voor junioren ging de strijd vooral tussen Fleur Prinsen en Sascha Heijmans. Met 67,735% trok Prinsen met Fame (v. San Amour) aan het langste eind en daarmee mochten ze net als gisteren voorop rijden in de ereronde. Sascha Heijmans en Flying Dutchman ACB (v. United) klommen na hun vijfde plek van gisteren nu met 67,000% op naar de tweede plaats.

Lauren Neville verslaat Chiel van Bedaf

Lauren Neville ging in de individuele proef voor young riders haar grootste concurrent Chiel van Bedaf voorbij. Gisteren waren de rollen nog omgedraaid maar vandaag pakte Neville met Valentino (v. Osmium) de overwinning met 67,088%. Van Bedaf en Fernando (v. Tango) moesten nu met 65,941% genoegen nemen met de tweede plaats. Net als gisteren werden Sophie Marchandeau en Fellow Rules (v. Sandreo) derde (65,618%).

Jill Kempes niet te kloppen

De uitslag van de individuele proef voor pony’s was een kopie van de die van gisteren. Dat betekent een unanieme overwinning voor Jill Kempes en Next Black Magic (v. Nabucco R) met 67,811% en de tweede prijs voor Tessa van Hemert en Miss Alisia (v. Orlando) met 65,324%.

