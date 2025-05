Elise van Os Belgisch kampioen children, Amber Hennes wint bij junioren en Helena Theeuwes bij de pony’s

Op het Belgisch kampioenschap dressuur zijn vandaag de eerste drie jeugdkampioenen gekroond. Bij de children stuurde Elise van Os Reliv Van ’t Amaryllishof naar de titel. Bij de junioren werd Amber Hennes als kampioen gehuldigd. Bij de pony's kreeg Helena Theeuwes het goud omgehangen na haar prestaties met Matteo 5 (v. Mr. Right).

Op de vierde dag van het Belgisch Kampioenschap trapten de Children-ruiters de ochtend af met hun grote finale. Na twee overtuigende overwinningen eerder deze week, zette Elise van Os vandaag opnieuw een sterke prestatie neer met haar paard Reliv Van ’t Amaryllishof. Met een indrukwekkende score van 76,621% in de Ruitersport Lydia Dehertoge-prijs liet ze de concurrentie achter zich en veroverde ze de titel Belgisch Kampioen Children 2025.

‘Het is zo fijn om met hem te werken’

Elise was dolblij met de proef waarmee ze het kampioenschap veiligstelde. “Het ging supergoed, ik ben heel blij,” vertelde ze na afloop in een persinterview. “Er waren een paar kleine foutjes, maar over het algemeen was het een hele fijne proef.” Haar waardering voor haar paard was overduidelijk: “Reliv is zo’n fantastisch paard. Hij geeft altijd het beste van zichzelf, is heel lief en houdt van knuffelen. Het is zo fijn om met hem te werken.”

Zilver en brons

Voor jonge ruiters zoals Elise is het Belgisch Kampioenschap een unieke kans om op hoog niveau te schitteren. “Het is zo’n geweldige ervaring om hier te mogen rijden”, zei ze. En ze sloot die ervaring af met de ultieme beloning: de titel van Belgisch kampioen. De zilveren medaille ging naar Shirley Vanerom en haar indrukwekkende Ogami van het Beukenhof (v. Sir Donnerhall). De derde plaats was voor Leontine Lemmens en haar elegante paard Opperfee (v. Expression).

Amber Hennes kampioen junioren

Vandaag was ook de laatste dag voor de junioren om alles te geven in de strijd om de Belgische titel. Met zeventien ruiters aan de start was de concurrentie moordend voor het dressuurkampioenschap. Amber Hennes bleek onverslaanbaar en won niet alleen de laatste proef, maar ook het Belgisch Kampioenschap met haar 15-jarige partner, NESA Stables Allegro v/h Trichelhof (v. Apache v/h Trichelhof).



Na een sterke start op dag één kreeg Amber gisteren een kleine tegenslag te verwerken, maar vandaag maakte ze een opmerkelijke comeback en behaalde ze de titel Belgisch Juniorenkampioen. “Ik ben ongelooflijk dankbaar en trots op Allegro. Het ging vandaag echt heel goed. Gisteren was het wat moeilijker, maar vandaag was hij weer in topvorm, luisterde hij heel goed en had hij de juiste energie. Ik ben heel blij”, zei Hennes over haar ritten op het Belgisch Kampioenschap.

‘Unieke sfeer’

Amber en NESA Stables Allegro v/h Trichelhof vormen al tien jaar een combinatie. “Hij is al bij me sinds mijn zevende. Mijn moeder reed toen nog op hem, maar toen ik elf was, nam ik het over. We zijn echt samen opgegroeid”, legt ze uit. Allegro betekent meer voor Amber dan woorden kunnen uitdrukken. “Er valt zoveel over hem te zeggen. Hij is ongelooflijk lief, hij is gewoon een god voor me”, zegt ze vol genegenheid.



De junioren reden het hele weekend op het prachtige terrein van het Azelhof. “Het is echt bijzonder om hier te rijden. Het Belgisch Kampioenschap heeft altijd een unieke sfeer, het is gewoon iets heel anders dan een gewone wedstrijd”, aldus de kersverse Belgisch Kampioen Junioren 2025. Het zilver ging naar Emiie Herweyers en Belle Vista (v. Bon Coeur), Xyliana de Rover kreeg na haar prestaties met Hamlet (v. Quadroneur) het brons omgehangen.

Bron: Persbericht