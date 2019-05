Emmelie Scholtens en Desperado promoveren naar A-kader

Emmelie Scholtens was met Desperado (Vivaldi x Havidoff) sinds kort opgenomen in het B-kader en nu hebben ze promotie gemaakt naar het allerhoogste kader. Dat betekent dat Scholtens naast haar toppaard Apache (UB 40 x Krack C) een tweede paard in het A-kader heeft.

De combinatie behaalde afgelopen maart op Indoor Brabant hun eerste A-kaderscore van 72,957%. Op CDI Compiègne was het resultaat van 74,804% opnieuw goed voor een dikke A-kaderscore. Afgelopen weekend op het NK Dressuur in Ermelo reden ze met 74,109% hun derde 72 procent-plusscore voor opname in het A-kader bijeen.

Bron: Horses.nl